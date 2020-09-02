張振朗於TVB熱播劇集《反黑路人甲》演技具個人風格，事業得意時愛情亦順利，與ViuTV女藝員楊偲泳穩定交往一年多，一改花心形象。

張振朗備受TVB力捧，先後成為多套劇集的男主角。（IG＠owencheung）

花邊新聞不斷 被喻為「女神收割機」

張振朗入行以來花邊新聞不斷，曾先後與龔嘉欣、陳瀅、胡定欣、陳芷尤等女藝員傳出緋聞，因此被網民喻為「女神收割機」。（IG＠owencheung）

張振朗入行以來花邊新聞不斷，曾先後與龔嘉欣、陳瀅、胡定欣、陳芷尤等女藝員傳出緋聞，因此被網民喻為「女神收割機」。他亦直認每拍攝一套劇集便會與同劇女演員傳出緋聞，有指輕浮個性是他與前度陳芷尤分手的主要原因。

張振朗與陳芷尤同為TVB第25期藝員訓練班的學生，兩人低調交往五年多，最後於2018年4月於IG上宣布分手。當時張振朗獲TVB力捧，先後擔任多套劇集的男主角，兩人聚少離多，感情愈見疏離，加上男方多次傳出緋聞，令陳芷尤失去安全感，最後決定分開，到新加坡發展。

按圖看曾與張振朗傳出緋聞的女藝員：

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花一年時間走出情傷

張振朗與陳芷尤分開後，花了一年時間才能走出情傷。（IG＠owencheung）

張振朗於電台節目《1圈圈 星光背後》的訪問中透露，在眾多段緋聞中，只跟陳芷尤曾相戀。兩人真正分手的原因是因為彼此追求的目標各有不同，女方選擇到新加坡發展，而自己則留在香港，所以便決定分開。他續指，當時自己十分傷心，花了一年時間才能走出情傷。雖然失戀，但工作仍然如常，調節情緒對他來說是件辛苦的事。不過，他認為人總要向前看，若沒有失戀的痛苦經歷，便不會感受到其他開心的時光。

曾遭楊偲泳拒絕追求

張振朗與楊偲泳交往一年多，感情非常穩定。（IG＠renciysw／owencheung）

柳暗花明又一村，走出情傷後，張振朗遇到了現任女友楊偲泳。兩人於朋友聚會上認識，他最初追求對方時曾因為花心形象而遭到拒絕，經過三、四個月的了解後，楊偲泳才對他慢慢改觀，接受他的追求，深入了解後便發現張振朗其實是個顧家的好男生。兩人分屬不同電視台，生活卻意外地交集在一起，楊偲泳認為這便是緣分，所以更要好好珍惜，努力經營。

張振朗自認是個細心的男生，「每次看到另一半洗頭後一頭濕髮，我都好喜歡為她吹乾頭髮。」他相信藝員的工作比其他行業辛苦，故渴望另一半可以與自己分享生活，而楊偲泳正正能與他互相扶持。兩人同樣喜歡演戲，擁有許多共同話題，相處得十分開心。兩人均正值事業起飛的階段，有共識地低調經營愛情。張振朗很珍惜與女朋友相處的時間，即使放工已是凌晨時分，仍抽時間與楊偲泳食宵夜，種種細節也讓她感受到張振朗有多重視這段關係。

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