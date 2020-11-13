「性研究員」為了解性愛讀人類學：愛是性的靈魂　性是愛的極致

明明是資訊垂手可得的年代，公開討論性愛卻仍然教人羞紅了臉。 馬來西亞性研究員楊詩薇擁有台灣樹德科技大學人類性學研究所碩士學位，她認為「愛是性的靈魂，性是愛的極致」，無意鼓吹大眾把性愛掛在嘴邊，只希望帶動社會對性抱持正面的態度，對自己的身體有多一點了解。

大學念心理系，楊詩薇坦承，自己對性方面的課題感興趣，於是報讀台灣樹德科技大學人類性學研究所開辦的境外碩士在職專班。在傳統觀念裏，一個女生開誠佈公地透露自己對性課題感興趣，難免引起錯愕，但這主要是源於大眾對人類性學的不瞭解，她解釋：「輔導對人很重要，但我覺得自己有所不足，我關注未婚媽媽、性霸凌、性教育、LGBT群體等課題，希望能進一步探討，將來或許能給他們適當的協助。」她指，本地雖有註冊輔導員，卻沒有性諮商師這個職稱（她因此折衷稱自己為性研究員），關於性，輔導員也未必願意侃侃而談。

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目前任職於Fertigo! Healthlife助孕調理中心，除了協助備孕夫妻進行身體和心理上的調理，也透過課程教導夫妻增進技巧，拉近關係，她透露：「現代女性不懂得照顧自己的身體和工作壓力是無法順利懷孕的主要原因。」Fertigo! Healthlife創辦人廖秀秀是獲馬來西亞及中國認證的性與生殖健康導師，她笑指，楊詩薇出外進行學術研究時，曾被安哥指責，「對方說『為什麼這樣私密的東西，你都拿出來談！』，但其實他們又要罵又想知道更多。」

已累積8年諮詢經驗，廖秀秀指：「很多客戶不瞭解自己的生殖結構，比方說分不清陰道和尿道的所在處，處女膜長什麼樣等。」因此，她在Youtube架設頻道「Bimojo Secret」，透過「秘密花園」這個節目分享各種資訊，教女性分辨陰道尿道、討論卵巢、月經、處女膜、子宮結構和大小等課題。而楊詩薇則擔任馬來西亞網紅鼻祖Rawangboy鍾進賀面子書專頁「9958熱線」直播節目的嘉賓，和對方分別以專業及通俗角度談性。

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今年29歲的楊詩薇已婚，她感歎，人們聽到自己的性研究員身份時，雖會表示欣賞，但只要是進行講座、宣揚或按研究需求進行訪問時，便會出現許多質疑的聲音，「比方說，我進行『人格特質和性社交傾向（Sociosexuality）之相關』的研究調查時，人們不願回應。但其實這個課題並不是刻意走偏鋒，台灣也有學姐在做。」該課題主要是研究怎樣的人格特質比較能接受「Casual Sex」，這個詞通常被翻譯為草率性行為或隨意性行為，基本上含貶義，但其實不帶任何色彩的翻譯應該是非情侶關係的性愛。

她認為，人們不面對問題就是一大問題，「就像我們推廣性教育，對象包括成人、家長，但很多家長覺得自己沒必要學，讓孩子去學就行了。事實上，只要家長能對性保持正向的態度，自然就能和孩子建立互信的親密關係，這也是性教育裏極重要的『愛的教育』。但奇怪的是，家長往往不會插手學校如何教數學，卻會對性教育的內容有意見，這讓性教育很難有效地實施。」楊詩薇強調：「從0歲到我們死亡，性一直存在，媽媽的擁抱和吻，都是性，肢體接觸是愛的表達方式，我們和一般人的表達只限於握手、擁抱，但兩個相愛的成年人愛到濃時就會進入零距離的狀態，也就是性交。這是自然而然的。」

「肢體接觸是愛的表達方式，兩個相愛的成年人愛到濃時就會進入零距離的狀態，也就是性交。這是自然而然的。」——楊詩薇

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性常識or認知謬誤？

關於性，社會上存在太多迷思，有的分明不合常理，有的根本是以訛傳訛，但人們卻不問所以地盲目相信，楊詩薇特此針對較常被提出的疑問做解答。

1. 自慰不會直接影響性功能，但會影響身體機能。

男性通常關注的都是硬度、持久度，擔心頻密手淫會導致早泄，但其實並不會。雖說不會直接影響性功能，但會影響身體機能，男生不能一味仗著年輕就是本錢。現代人的生活習慣不太健康，再加上過早發生性關係，較開放的甚至有不止一個性伴侶，二十幾歲就提早進入更年期，無法正常勃起的例子並不是沒有。身心理的問題會直接反映在性表現上，換句話說性表現其實關係到身體機能，尤其腎臟與生殖能力有直接關係。

注：非身理因素的勃起功能障礙一般是壓力等心理問題導致，並不是一兩次的障礙就被視作不舉。

2. 每個女生的陰部都長得不一樣。

我讀完性學，最常掛在嘴邊的話就是「因人而異」，有的人以為女性私處的顏色較深就表示做愛頻繁，這根本是A片看太多造成的迷思，覺得私處粉嫩的才是處女。事實上，外陰脣的顏色受荷爾蒙影響，和個人體質也有關，是完完全全的因人而異。整體而言，每個女性的陰部都不一樣，陰蒂的大小也不同，顏色根本無法代表什麼。另外，性生活頻密並非是陰道鬆弛的主要原因，它的緊緻度因人而異，反而是女性總是有鬆弛的感覺，要注意可能有子宮下垂的問題。

注：無法達到高潮的原因有可能是伴侶技巧不好，陰道長是少數，一般女性就算不能享受陰道高潮，也能享受陰蒂高潮。

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3. 男性經常忽略，陰道高潮和陰蒂高潮是兩件事。

男性會在意女伴是否達到高潮，很多時候是為了應證自己的技巧，是自信問題，但他們通常不知道高潮分為陰道高潮和陰蒂高潮，前者必須「進入和抽動」，後者則是通過手就能達到。很多女生自己也不知道陰蒂在哪裏，長什麼模樣，但它和男人的陰莖其實是同等的，陰蒂頭就等於男性的龜頭。

注：陰蒂的存在，是為女性提供歡愉，這是它唯一的功能。法國近年出現「復興陰蒂」（Clitoris Activism）的熱潮，透過讓女性明白自己的身體結構，意識到女性得不到性愛的歡愉，並不是自己有問題，也不是男伴有問題，而是大家都忽略了陰蒂的重要性。

4. 女生自慰很正常，而且玩法更多。

有些女生說自己沒有自慰，但其實很多時候，我們在無意中就自慰了，只要是讓自己感覺「舒服」的舉動都算，包括夾緊雙腳、和椅子的摩擦，洗澡時的水柱或動作。說起來，女生自慰比男生「方便」，玩法也更多，畢竟男生的生殖器長在外面，女生的在裏面。

5. 「女孩子說不要就是要」，不是真理。

楊：我覺得這句話荼毒了很多少男，女生有時確實會欲拒還迎，但當她真正表示拒絕時，她是真的在拒絕，請你們要相信，千萬不要霸王硬上弓。

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