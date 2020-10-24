一場完美的性愛，或少不了「口愛」這回事。根據非正式統計，沒有男人不喜歡做愛時，看對女方「用口」埋頭苦幹的樣子。當女方為男方進行口愛時，那些不要用牙齒、眼神的交流的基本步相信大家都懂，這回來個進階版口愛技術，讓男人為妳瘋狂！

最高級的口愛，不是用嘴巴，是用心。(《格雷的五十道陰影》劇照)

「男人夢寐以求的事很簡單，錢、女人、遊戲。」M男此話一出，即時惹來「膚淺」罵名。

Ｍ不在乎地聳聳肩：「好吧，那改口做『懂用口的女人』吧，口愛是一門技術，妳以為男人要遇到極品就遇到嗎？妳們女人懂不懂，男人到底有多愛這件事，我打個比喻，做愛少了用口，就像妳們化妝不塗嘴膏、吃熱狗沒有香腸、睡覺沒有枕頭一樣，少了就不滿足。」M續說「而最高級的，不是用嘴巴，是用心。」

「你再誇張點吧。」大家異口同聲。

為他上演一場進階版口愛，讓男人為妳瘋狂！(《格雷的五十道陰影2》劇照 )

M雖然話說得浮誇，但承認吧，「用口」的重要性，幾乎可以決定一段關係的生死。試想想，生理期、懷孕期時，當女人不方便時，妳會如何解決男人隨時隨地來臨的性趣？手與口嘛。與其為了「性需求」不同步而起爭執，身為解決問題而非成為問題的時尚女生們，不如學習滿足男伴、增進感情。那些不要用牙齒、眼神的交流的基本步相信大家都懂，這回來個進階版口愛技術，讓男人為妳瘋狂！

【延伸閱讀：當女人對你性不滿，可能是指你做少了下面這些事==>床上功夫不是絕對 女生重視的4個性愛細節 完事後的接吻可大加分?】

一：調整姿勢

打算好好讓男人享受一夜，妳要記住先令自己舒服，Well，我指姿勢。如果姿勢不舒服，長時間「用口」會使妳的脖子和下巴承受壓力，妳無法調整速度與角度，只能使用單一動作的話很容易膩，隨時改變舌頭的角度、調整力道的強度，才能讓男生享受新鮮的刺激感。

要口愛要令他享受又不會苦了自己，值得花時間去找找適合你倆的姿態。(《格雷的五十道陰影：自由》劇照 )

假如男伴仰臥，妳可以趴著幫他口愛，這個體位不只可以讓脖子、下巴不會那麼痠，更讓你含的深入，亦可慢可快。開始時淺一點，然後時快時慢，讓他覺得好像快到底、又還沒到底，當妳深入喉嚨到底了，再壓下去、更到底時，他相信很快投降。咳，這點看似無聊，但當妳打算完全征服他時，卻又因為不適而停頓、再不斷調整，妳會發現還是值得花時間去找找適合你倆的姿態。

二: 保持好奇、使用工具，探索「新世界」

「新世界」指，他的前列腺。前列腺位於肛門前5至7公分的位置，有人將前列腺比喻成男人的 G點，按摩前列腺，男人可以得到與刺激陰莖截然不同的快感，小惡魔屬性的女生，想為口愛再添情趣，試試先含住那話兒，再緩緩上下擺動，再用手或用玩具慢慢插入他的肛門，當他毫無防備地叫出了聲音、夾住了妳的手指時，噢，是的，他已經乘上了到達高潮小鎮的特快列車。（當然，前列腺是非常敏感的器官，太過忘我可能會傷害到直腸，務必剪指甲、小心使用玩具。）

想為口愛再添情趣，用手指或用玩具輔助會是好幫手。(《格雷的五十道陰影》劇照 )

【延伸閱讀：什麼事會讓男人瞬間軟下來，令他們極為「掃性」 ?==>脫光後瞬間滅火軟掉？男人眼中最「掃性」的事 第一公認最難頂】

三、射精前後的動作

經過上面的「磨練」，也許男人此時已經巴不得立即在妳口中解放。他快要射精前，先保持速度、動作連貫，不怕吞下精液的話，那麼妳可以深入一點，避免精液經過舌頭味蕾，妳就不太會感覺到精液味道。射精後，大部分男人都幾乎軟攤，但想令男生更爽的話，不妨繼續撫摸那話兒，再用嘴巴輕輕吸吮龜頭——他肯定有種靈魂出竅的感覺。