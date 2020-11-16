【曾偉權逝世】曾偉權於上周（12/11）因肺癌病逝，終年59歲，《使徒行者III》成為他的遺作，曾與他相戀13年的梅小惠表示「感激曾遇到他」。曾偉權契妹SaSa一直在他臨終前照顧，她在曾偉權去世後錄音點名多謝圈中好友－古天樂、陳煒、姚嘉莉、歐瑞偉與鄭敬基。

曾與梅小惠相戀13年 移情別戀形象受損

曾偉權由患癌到離世的消息都十分突然，令人婉惜。曾偉權入行38年，自1982年經麗的電視（的最後一期演員訓練班入行，初期在亞視工作，後來加入無綫，雖回落至「綠葉」角色，但也十分出色，角色為人熟悉。而曾偉權也在無綫認識了梅小惠，相戀13年。

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對分手感歉意 臨終前「契妹」照顧始終單身



曾偉權與梅小惠的13年情最後分手收場，他曾帶有歉意在訪問時指，好像蹉跎了她的時間，更直指女生時間寶貴，對她不太公平。曾偉權近年被問及與「契妹」關係，堅稱二人只如兄妹，近年亦不想感情事。曾偉權近年減少演出並致力為流浪動物服務，他更曾指會視寵物當伴侶，因為與牠們相處的開心是用錢都買不到的。

曾偉權更曾指會視寵物當伴侶，因為與牠們相處的開心是用錢都買不到的。（曾偉權@Facebook）

曾遇巨變令人重新審視人生 選擇單身的明星還有⋯⋯

心理學家Marilyn A. Mendoza就指出，臨死經驗或大病會令人增加自尊，發展出新的人生觀，往往會更關愛身邊的人與事，重新審視現有人生，因而會發生巨變。

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