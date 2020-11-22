【心理測驗】愛極速沖涼者有遲到特質? 沖涼習慣揭示9大潛藏個性

撰文：黃伊玲
最後更新日期：
【心理測驗】每個人洗澡的習慣大都不同，有人喜歡慢慢地享受溫熱的水灑在身上，帶來的舒服感；有些人則喜歡在洗澡時開一個「小型演唱會」；有些人只把洗澡視為例行工作，快速完成便可以。但原來洗澡時的小習慣或動作都能夠反映出你的內心世界與個性？
不少心理學研究報告也曾提出過，我們日常的習慣或行為動作能夠反映出一個人的潛在個性。（《戀空》劇照）
不少心理學研究報告也曾提出過，我們日常的習慣或行為動作能夠反映出一個人的潛在個性。根據《每日郵報》的一份報導指出，原來花更多時間在浴缸享受熱水的人個性比較外向，樂觀天真。其實洗澡可說是屬於自己的「私密時間」，而那時或許人們是「最真正做自己」的時間，當中的小習慣與喜好，更可揭示潛藏個性，不妨做一做以下心理測驗吧！
問題：以下9種的洗澡習慣，哪種是你經常會做的呢？
A：邊洗澡邊唱歌
B：一邊刷牙一邊淋浴
C：長時間舒服地泡澡
D：淋浴時心裏列出計劃清單
E：快速地洗完澡
F：特別喜歡洗冷水澡
G：一邊洗澡一邊發夢想東想西
H：常用沐浴球洗澡
I：不試探水溫便直接洗澡
▼▼▼【按下圖查看心理測驗結果】▼▼▼
+12
+12
+12
▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】除了個人日常的生活習慣、行動可以反映一個人的個性外，有時候一個人的直覺反應，也可以直接反映出一個人的戀愛傾向？（延伸閱讀）▼▼▼
+5
+5
+5
▼▼▼【按下圖更看多心理測試】坐姿揭潛藏性格 翹腳怕曝露缺點一坐姿看穿內心寂寞（延伸閱讀）▼▼▼
+7
+7
+7
資料來源：《每日郵報》