【心理測驗】愛極速沖涼者有遲到特質? 沖涼習慣揭示9大潛藏個性

【心理測驗】每個人洗澡的習慣大都不同，有人喜歡慢慢地享受溫熱的水灑在身上，帶來的舒服感；有些人則喜歡在洗澡時開一個「小型演唱會」；有些人只把洗澡視為例行工作，快速完成便可以。但原來洗澡時的小習慣或動作都能夠反映出你的內心世界與個性？