【心理測驗】愛極速沖涼者有遲到特質? 沖涼習慣揭示9大潛藏個性

知性女生
撰文：
最後更新日期：

【心理測驗】每個人洗澡的習慣大都不同，有人喜歡慢慢地享受溫熱的水灑在身上，帶來的舒服感；有些人則喜歡在洗澡時開一個「小型演唱會」；有些人只把洗澡視為例行工作，快速完成便可以。但原來洗澡時的小習慣或動作都能夠反映出你的內心世界與個性？

不少心理學研究報告也曾提出過，我們日常的習慣或行為動作能夠反映出一個人的潛在個性。（《戀空》劇照）

不少心理學研究報告也曾提出過，我們日常的習慣或行為動作能夠反映出一個人的潛在個性。根據《每日郵報》的一份報導指出，原來花更多時間在浴缸享受熱水的人個性比較外向，樂觀天真。其實洗澡可說是屬於自己的「私密時間」，而那時或許人們是「最真正做自己」的時間，當中的小習慣與喜好，更可揭示潛藏個性，不妨做一做以下心理測驗吧！

問題：以下9種的洗澡習慣，哪種是你經常會做的呢？

A：邊洗澡邊唱歌

B：一邊刷牙一邊淋浴

C：長時間舒服地泡澡

D：淋浴時心裏列出計劃清單

E：快速地洗完澡

F：特別喜歡洗冷水澡

G：一邊洗澡一邊發夢想東想西

H：常用沐浴球洗澡

I：不試探水溫便直接洗澡

▼▼▼【按下圖查看心理測驗結果】▼▼▼

+12
+12
+12

▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】除了個人日常的生活習慣、行動可以反映一個人的個性外，有時候一個人的直覺反應，也可以直接反映出一個人的戀愛傾向？延伸閱讀）▼▼▼

+5
+5
+5

▼▼▼【按下圖更看多心理測試】坐姿揭潛藏性格　翹腳怕曝露缺點一坐姿看穿內心寂寞延伸閱讀）▼▼▼

+7
+7
+7

資料來源：《每日郵報

口罩髮型｜2款簡易編髮學：束起瀏海更有神顯瘦面？增髮量靠這招
2020 Google 10大熱搜護膚成分　第4位：大S稱沒有它女星活不下去
陳鍵鋒腦患遺傳病曾想自殺　未圓40歲前結婚夢：我極度缺乏安全感
袁彩雲夫求婚不跪沒戒指　一事足感動：比起浪漫這是最穩固的承諾
蝦頭楊詩敏開朗背後險抑鬱　曾當小三乞求被愛：這種關係注定失敗
日本樂天10大秋冬潤唇膏　$28隱世好物保濕減淡唇紋勝Chanel？
Alice｜金喜善43歲演22歲學生無違和？4招凍齡：冷藏奇異果功效多
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。