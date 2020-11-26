已故「賭王」何鴻燊的三房女兒何超蓮與竇驍相戀1年多，感情不但穩定亦份外甜蜜，皆因何超蓮與竇驍不時以情侶檔公開亮相活動外，更經常拍片與網民分享兩人平日生活的點滴，真是羨煞旁人。近日，何超蓮又再次公開與竇驍甜蜜的半同居生活，只見有「賭王最美千金」之稱的何超蓮在深夜時份，親自在廚房煮麵給竇驍做宵夜，而竇驍即使在片中表示很飽吃不下，但在何超蓮的哄說下，也屈服在何超蓮的「甜蜜勸說」當中。

何超蓮雖然是人稱「賭王最美千金」，但何超蓮在戀愛卻是一位非常貼地的女友，更會在晚上的時候，親自給男朋友竇驍做宵夜。(何超蓮@小紅書)

早前「賭王」何鴻燊離世時，竇驍早已一連三日如準女婿般陪同何超蓮抵達靈堂出席喪禮，當時早有傳媒懷疑兩人疑似已展開同居生活。所以近期何超蓮與竇驍公開半同居生活，也不感意外。

何超蓮與竇驍相戀1年多，感情有增無減，早前何超蓮與竇驍更以情侶身份出席品牌活動。 (laurinda_ho@IG)

皆因何超蓮不時上傳在家中的影片時，也看見竇驍的身影。例如：何超蓮在家中烹調宵夜給竇驍、與竇驍在家中大玩情侶動作挑戰片、竇驍在何超蓮的家中健身室運動片等，兩人相戀1年多仍處於熱戀期，何超蓮與竇驍不時以情侶身份出席活動時，也見何超蓮臉上露出熱戀少女般的靦腆與幸福感。

【按下圖】賭王「最美千金」何超蓮與暖男竇驍的平日的半同居生活與甜蜜放閃照▼▼▼

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過去，何超蓮與竇驍相戀前，曾經與台灣歌手吳克群相戀的4年，讓她愛得遍體鱗傷，自2015年分手後，何超蓮戀情生活一直的撲朔迷離，曾經被傳與香江集團的太子爺劉根森相戀、霍啟山和方力申等等，直到2019年的4月被傳媒拍到與男竇驍在電梯中熱吻，隨後兩人透過微博宣布正在交往中，戀情才得曝光，究竟竇驍如何讓何超蓮走過情傷？何超蓮與吳克群的感情又為何告終？

何超蓮曾戀吳克群而受情傷 學懂更愛自己：「我要往前走，不會再執着一切真真假假。」

人稱賭王的何鴻燊家族之中，何超蓮被稱「最美富二代」，擁有嬌艷的身材 (laurinda_ho@IG)

何超蓮一直外界認為是何家「最美的千金」，以一級榮譽的資歷畢業於英國倫敦大學的商學院，更被人譽為「最貼地」的富二代千金，經常做善事，甚至自行創業做生意，要收服女神心，當然不可缺少才華。

何超蓮與台灣歌手吳克群於2011年時低調宣布相戀，接近1.8米身高的他，在台灣被人稱為是一位全方位的音樂才子。 (FB@吳克群 Kenji Wu)

何超蓮與台灣歌手吳克群於2011年時低調宣布相戀，接近1.8米身高的他，在台灣被人稱為是一個全方位的音樂才子，懂得唱歌、填詞和作歌，適逢吳克群出道的時候是台灣樂壇彈起的時間，台灣愛情劇集和台灣歌手風靡東南亞地區，當時擁有「靚聲」和作歌才華的吳克群吸引不少的忠實粉絲。加上，吳克群自出道以來創作了大量情歌，當中也有很多歌曲榮獲獎項，有傳何超蓮慢慢成為吳克群其中一個小粉絲，她也擁有一顆少女的追星心。

屬於追星一族的何超蓮於深圳欣賞吳克群的演唱會時，在後台與偶像吳克群一拍即合，隨後傳媒更拍到吳克群駕駛着電影《變形金剛2》中「大黃蜂」的同款跑車與何超蓮一同在陽明山上拍拖，當時兩人的戀情就曝光了，兩人4年來一直甜甜蜜蜜，同遊愛情聖地馬爾代夫，超蓮更擔當「跟得女友」，陪伴吳克群在北京錄製《夢想合唱團》節目，可是最後仍是分手收場。

刻骨銘心的愛情 敗給不婚主義的吳克群

何超蓮最後還是與吳克群分手，更在IG分享自己的分手心情 (ig@laurinda_ho)

我答應自己，這是我最後一次為你流淚。我不會記恨，我要往前走，不會再執着一切真真假假，最重要的是我會永遠記住分開的那一刻你給我留下的最後印象，可以讓我提醒自己不能再這麼傻，也許有一天我會謝謝你，謝謝你讓我學會怎麼樣更愛自己多一些！ 何超蓮@微博

外界揣測何超蓮與吳克群分手，是因為男方無意結婚，亦有指是男方出軌 (VCG)

外界有傳吳克群是一個不婚主義的男人，多次在節目中表示結婚不是他的夢想之一，更說結婚不在他的人生規劃中。當女生選擇開始一段感情，大部分都以結婚為最終的結果，若是男方選擇遲遲不婚，相信對女方是一種衝擊，不過亦有傳媒指因為吳克群出現第三者，超蓮才忍痛分手。

到今年4月，何超蓮的好友周揚青爆出前男友羅志祥出軌及「多人運動」的惡行時，何超蓮曾於周揚青微博留言指：「你經歷的我也經歷過」，外界即時揣測所指的是吳克群，也許當時二人分開因為男方出軌。而周揚青也回覆何超蓮說她現在已收獲幸福，相信連好友也感到何超蓮與竇驍現時的戀情美滿。

【按下圖看】台灣歌手吳克群的日常生活與近照▼▼▼

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帥氣溫暖男竇驍治療何超蓮的情傷？

竇驍在內地有型男與暖男之稱，當時竇驍與何超蓮被傳媒拍到兩人在電梯上擁擠熱吻，戀情隨即公開。 (laurinda_ho@IG)

31歲的內地男星竇驍於2010年時，參與張藝謀執導的電影《山楂樹之戀》時漸露頭角，高大的身軀配上青澀的面孔，吸引不少女生歡喜，加上竇驍青年時在溫哥華成長， 操得一口流利英文，相信與擁有「鬼妹仔」性格的超蓮十分合襯，溝通上來也是得心應手。

當時竇驍與周冬雨拍攝電影《山楂樹之戀》的愛情故事感動不少女生。（《山楂樹之戀》劇照）

竇驍並沒有浪費自己的天賦，不斷接拍多部電影來提高自己在娛樂圈的知名度，如參與內地劇《步步驚心》的電影版、與韓國男團Super Junior成員崔始源和台灣「國民老公」彭于晏合演電影《破風》最為人熟悉，電影中「高大靚仔」為竇驍招攬不少的少女粉絲，竇驍與何超蓮都是一個不假手於人的人，每一件事都是盡心盡力達到最好的結果，相信有可能是兩人擁有相似的個性，而一拍即合。

竇驍與何超蓮在微博公開戀情後，兩人一直的愛得甜蜜，即便竇驍一直忙於在內地拍攝，超蓮亦不介意千里探班，不時抽空親自飛往當地與竇驍見面，現在兩人更以半同居的生活維持戀情，相信即使兩人工作上忙碌也無阻雙方的感情呢。

研究：婚前同居能令感情升溫 或適得其反

根據一篇刊登在《Washington Post》的報道提到一篇刊登在《家庭心理學期刊》的研究指出，不論男女只要進入同居相處模式後，雙方的情緒都呈現正面發展趨勢。假如情侶是從同居關係後，再走入結婚，則能令男女雙方帶來更多好處。但亦有不少研究調查發現，婚前同居的夫妻對未來的婚姻滿意度較低，部分心理學者，如Susan L. Brown認為，婚前同居會削弱親密關係中的承諾，也這意味着人們同居本來想保證婚姻質量，但可能適得其反。

根據心理學書《Intimate Relationships》的部分章節提到，雖然婚前同居已經是單身男女普遍的生活方式，他們也認為同居可考察彼此是否真正能「恩愛有加、和睦相處」，從而提升婚姻幸福的滿意度。但作者Rowland S. Miller & Daniel Perlman根據數據證明，婚前同居不僅不能確保隨後的婚姻幸福美滿，而且還增加了日後夫妻離婚的危險。

書中提到以下３個婚前同居危機，或增加日後夫妻離婚率：

1：同居並沒有婚姻的法律約定，令到忠誠度更低，雙方有更多選擇的機會，因此出軌分手的概率是夫妻的5倍。

2：過早開始婚前同居，會消耗掉原有的愛情能量，降低步入婚姻中的信心與積極態度。

3：婚前同居前，如雙方沒有深入融入到伴侶的原生家庭和生活圈子，更易誘發矛盾、誤解和衝突。

婚前同居雖不能確保日後婚姻幸福美滿，但其實婚姻滿意度最重要還是靠情侶雙方彼此的努力與承諾，在相愛過程中學習與對方相處，也學會包容對方，而且婚姻是否幸福是在乎真心，而不是用測試。

【按下圖看】「最美千金」何超蓮的日常生活照▼▼▼

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資料來源：《Washington Post》，《Intimate Relationships》