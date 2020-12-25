張馨月怒斥第三者指控失實　港姐冠軍被罵小三　含冤多年終澄清？

【女星疑當小三】林峯與張馨月去年年底宣布結婚，今年更升格為人父母。然而「林峯太太」不易做，自兩人拍拖到公開婚訊，張馨月一直受到不少抨擊，更屢屢拿來與林峯前女友吳千語比較，又指她是「吳千語代替品」。而張馨月也不時公開回應網民指控，最近她更正面「開火」，在微博發表長文反駁網民指控。

張馨月屢被指「吳千語代替品」，與林峯結婚後惹來不少流言蜚語。（微博@張馨月Carina）

日前有網民在微博發長文指張馨月用小號人身攻擊自己，指張馨月「三番兩次發我的照片攻擊我的長相，用狗這類詞彙罵人。」，更在文末標註張馨月，不過該網民現已關掉該帳號。張馨月即在微博發長文還擊「你們說的事有多少是證據的，說我外圍，甚麼給有婦之夫做情婦小三的......詆毀我幾年了，我不跟你們計較當我病貓是嗎？」又揚言會循法律途徑維護自己權益。其實圈中亦有不少女星被誤會是第三者，含冤受屈多年才出面澄清。

有網民在微博發長文指控張馨月人身攻擊自己。（微博@吃瓜鵝天天爆料）

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