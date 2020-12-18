羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、龔慈恩和白彪主演的《香港愛情故事》因貼地寫實劇情大受歡迎，引起網民熱烈討論。龔嘉欣與羅天宇面對香港「土地問題」，王敏奕沉溺於與謝東閔的複雜關係，游嘉欣則一腳踏兩船，在兩男子之間兜兜轉轉。不過最讓人動容的還是龔慈恩和白彪這一對，兩人結婚多年生下三個子女，當初愛意卻隨年月漸漸被現實磨蝕，完美演繹相愛容易相守難，讓人為之動容。

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深愛卻不懂表達 怨氣漸漸累積

白彪脾氣暴躁大男人，常常對龔慈恩粗聲粗氣，內心深愛妻子卻不懂得表達愛意。龔慈恩默默忍氣吞聲，但怨氣漸漸累積，有感「仔大女大」，於是下定決心申請離婚。不過兩夫婦離婚仍要面對「土地問題」，正式離婚前需要分居，一向是全職主婦的龔慈恩無能力搬走，只好繼續與白彪住在同一屋簷，在個人物品中貼上名字，不准對方觸碰。

劇中的白彪與龔慈恩是不少中老年夫婦的寫照。（《香港愛情故事》劇照）

感情生變「離婚」不是唯一選擇？

白彪與龔慈恩是不少中老年夫婦的寫照，舊時代大多夫婦都是「男主外，女主內」，結婚後男性是經濟支柱，女性則要全心全意照顧家庭。到子女長大成人，為家庭奉獻半生的女性突然覺得婚姻是束縛，厭倦了相對無言的伴侶，不再想為旁人而活。這樣的情況在日本女性身上同樣常見，日本女作家杉山由美子步入中年有感與丈夫的關係進入瓶頸，因而提出「卒婚」這個概念，並出版書籍《卒婚：不離婚的幸福選擇》。

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「卒婚」於日本流行 拉開距離反而拉近關係？

「卒婚」意指從婚姻中畢業，彼此展開更美好的人生。雙方依然是各自的伴侶，但不再密不可分，保持距離讓彼此都有屬於自己的時間，各自追逐自己的夢想。杉山由美子與丈夫分開居住後，經歷了一趟獨自的旅程，重新思考婚姻的意義，如今與丈夫維持相敬如賓的關係。「卒婚」不一定是指分居，在同一屋簷下互不干涉，讓對方過自己想過的人生同樣也是「卒婚」。有時拉開一點距離，反而能拉近關係，不少夫婦「放開」彼此反而變得更加親密。

在《香港愛情故事》中龔慈恩決定搬到婦女宿舍居住，並且重投職場做茶餐廳侍應，兩夫婦正式面臨「分居」，不知兩人口中「破裂到無可救藥」的關係會否有轉機呢？

參考資料：HuffPost

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