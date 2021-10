【熊黛林|女追男】名模熊黛林10月10日迎來41歲生日,她表示受颱風獅子山影響,原本安排在生日前夕的家庭聚會延期到生日正日,而生日前夕她與丈夫郭可頌及女兒留在家中慶祝生日,她更直言當天因未有準備,只能食公仔麵慶生。這個生日雖然過得簡單,但郭可頌罕有地在Instagram發表「愛妻宣言」,相信熊黛林也被濃濃愛意包圍。



熊黛林多次公開談及丈夫時,都搞笑直言對方性格戇直,不懂浪漫,但近來似乎有所「改善」。郭可頌在IG上傳夫妻合照,對熊黛林深情表白:「Happy Birthday my dearest!!! 「Nothing is more happier than having you all next to me(親愛的生日快樂,有你在旁最幸福)」,最後更標註「#happywifehappylife」,相信熊黛林食住公仔麵也覺甜。

熊黛林生日撞正颱風,只能留在家中與丈夫女兒簡單慶祝。(IG@lynnx1010)

回顧熊黛林的情路,不算順遂,與郭富城7年的戀情已是公開秘密,但卻無疾而終,但對方與方媛拍拖2年不夠便結婚,郭富城更疑似用「不合腳的鞋」來形容與熊黛林的一段情,令不少人都替熊黛林所付出的青春感到不值。幸好,熊黛林其後遇上一生最愛郭可頌,現時一家四口幸福滿溢。縱然有人她忿忿不平,熊黛林卻早已放下前塵往事,享受幸福人妻的生活。熊黛林曾參加內地綜藝節目《辣媽學院》,大談與丈夫的相識過程及相處點滴。

「無縫接軌」被誤會當第三者

熊黛林與郭可頌2014年底傳出戀情,兩人被拍到甜蜜同遊台灣。當時郭可頌與前妻剛離婚,更被傳媒大爆郭可頌前妻仍將與郭可頌的合照放在Facebook上,熊黛林一度被指是介入郭可頌上一段婚姻的第三者。

熊黛林自認愛郭可頌後都愛得高調,與上一段戀情截然不同。(熊黛林微博)

當時郭可頌立即為愛護航,完全沒有閃縮,主動聯絡傳媒交待事件,直言自己與前妻是在2014年4月簽字離婚,之前也有經歷過分居,兩人分開是因為性格不合,正式離婚後郭可頌才認識熊黛林。他更直言與前妻保持友好關係,但與熊黛林拍拖後也會減少與前妻聯絡,言語之間也能感受到他的真誠。

熊黛林指丈夫戇直不懂浪漫

熊黛林《辣媽學院》中大談與丈夫相處點滴,她直言丈夫說話比較直白,有話直說。她直言不少丈夫會在妻子懷孕時摸著肚子說話,但郭可頌從來沒有這樣做,熊黛林曾經問他為什麼不跟肚子裏的女兒說說話,他就直言 「我要說甚麼,就那麼一個肚子」。女兒初出生時又形容她們似 「番薯」,因為初生嬰兒只懂吃和睡,自己做甚麼女兒也不會有反應。

熊黛林直言丈夫性格是有話直說。(IG@lynnx1010)

恩愛如初靠「有話直說」?

媒體常常以 「愛妻號」形容郭可頌,熊黛林直指丈夫曾經嘗試過浪漫,但似乎她不太 「受落」,丈夫曾經兩次驚喜送上手袋,她打開一看忍不住直說 「這個手袋太醜了」,並叫他不要再製造驚喜給自己。雖然表面上看起來這句話有點 「傷人」,但兩夫婦直來直往,總比事事藏在心裏好。熊黛林今年接受商台節目《一家大晒》訪問時也直言母親節時也勸告丈夫不要給予驚喜,「我和老公說千萬不要製造驚喜,我怕到時驚多過喜」。

雖然郭可頌愛得有點 「笨拙」,但熊黛林卻毫不介意,初認愛時已直言他與以往男友不一樣,拍拖時間短,但已感受到很大安全感。只有跌碰過,才知誰是適合走完終生的那個,熊黛林灑脫揮別錯的人,在感情上越挫越勇,主動求愛,所以收穫美滿愛情。

