萬千星輝2020｜王浩信憑《踩過界II》奪得無綫雙料視帝，致辭感謝太太陳自瑤：「多謝YoYo（陳自瑤）非常悉心照顧阿女。」但陳自瑤卻被指當時以黑臉回應王浩信，眼神空洞不見喜悅之情，以至陳自瑤與王浩信婚變傳聞愈演愈烈，陳自瑤疑似「黑面」的表現令人嘩然，但應該不意外，因為陳自瑤與王浩信感情生變其實早已有跡可尋。

王浩信憑《踩過界II》奪得無綫雙料視帝，致辭感謝太太陳自瑤：「多謝YoYo（陳自瑤）悉心照顧阿女。」，但陳自瑤卻疑似黑臉回應。(《萬千星輝頒獎典禮2020》截圖)

感情生變從跳過王浩信生日祝賀早已預見？陳自瑤更曾刪除與王浩信昔日合照

早前王浩信留言祝賀陳自瑤生日，卻沒見到陳自瑤回覆他。(chenchiyiu@IG)

陳自瑤昨日被傳媒問到是否支持王浩信再次贏得視帝時，已避談與王浩信有關的話題，到王浩信真的再次奪得無綫視帝後，陳自瑤更疑似出現黑臉，令婚變傳聞鬧得全城熱烘烘。

但原來早前陳自瑤39歲生日時，不少圈中好友留言祝福陳自瑤生日快樂外，陳自瑤亦有逐一回應對方表達感謝之意。但有網民發現陳自瑤直接跳過王浩信的生日祝福，沒有回應王浩信之外，更沒有像以往般發布與王浩信一同慶祝生日的照片，而陳自瑤這個行徑已持續數年。

除了這事情看出陳自瑤與王浩信疑似已感情生變外，早在去年7月陳自瑤IG被黑客入侵全刪除照片前，有眼利的網民已留意到陳自瑤早已經刪除與王浩信的舊照，只餘下1張舊照，就算現在陳自瑤重奪IG的自主權後，陳自瑤也沒有發布與王浩信的任何合照，所以那時早已有網民猜測陳自瑤與王浩信早已婚變，但奈何王浩信近年來備受無綫力捧，所以才沒有公開，而網民更總結出數個陳自瑤與王浩信的「7大離婚端倪」，證明婚變傳聞並不是空穴來風。

【按圖看】陳自瑤與王浩信「7大離婚端倪」，不少行徑與過往熱戀時的他們甚有分別？▼▼▼

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從王浩信與陳自瑤的「7大離婚端倪」，看到王浩信與陳自瑤多年婚姻，好像回不去熱戀時期，而其實大部分女性也應該明白一個愛情道理，分手和離別不是一個慘不忍睹的「結果」，仍是邁向更新生活的一個「過程」，維持一段感情和婚姻或多或少需要一點無私包容和一點退讓，但在創造幸福的過程中不會讓妳失去一個人的本質，例如：陳自瑤出道前是一個開朗愛笑的人，但婚後會發現她的笑容貌似減少了，平日網上的個人分享也夾帶着內心憂鬱的情感。

王浩信與陳自瑤二人是否已離婚，仍然是謎，但娛樂圈陷入婚姻危機的夫妻屢見不鮮，要是關係令你不快樂，離婚後就會變得快樂嗎？

離婚能使人幸福嗎？ 研究：如維持本想離婚的婚姻，5年後或可重新過上幸福生活

藝人王浩信與陳自瑤（Yoyo）結婚近10年，近幾年也沒有像以往般上傳合照 (ig@vincentwong07)(王浩信@微博)

當婚姻中沒有了感情，只餘下了責任或習慣時，有些人總是會選擇離婚，以為可以汲取以往經歷和教訓，令下一段的婚姻變得更幸福。但根據外國研究報告《Does Divorce Make People Happy?》發現，沒有實際證據可以證明選擇離婚的人，比起選擇繼續維持婚姻的人，生活更幸福。研究調查一班處於婚姻危機的夫妻，一組是已離婚，一組是沒有離婚，5年後再追蹤調查他們的感情狀況及快樂指數。

令人驚訝的是研究發現有3分之2，認為婚姻不幸福的夫婦，維持該婚姻5年後，又可以重新過上了幸福生活，因為在5年的相處裏，他們會嘗試改變言行，增加溝通和理解。研究結果更發現，認為自己婚姻不幸福的人離婚後，並沒有比不離婚的人幸福，因離婚後的受訪者並沒有明顯地減少心情壓抑的症狀和沒有因離婚使到他們重塑自信和重新找到自我。

不過幸福的感情不是沒有磨擦，感情也是雙向的關係，雙方也需要朝着同一個方向努力，才可以達到一個更美滿的結果。

【按下圖看】39歲陳自瑤近年來雖然屢次傳出婚變，但凍齡有法的她多被網民大讚「索爆人妻」，而近期剪了一頭短髮的她，更見美貌。▼▼▼

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資料來源：《Does Divorce Make People Happy?》