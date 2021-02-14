情侶相處︱愛不需講出口　10個比「我愛你」更甜蜜舉動助愛情升溫

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-14 08:00

情人節2021︱一句「我愛你」重要嗎？你會以「我愛你」還是對方的行為辨定一切？

熱戀時期，與伴侣愛得痴纏，不時將「我愛你」掛在嘴邊的情況時時可見，不過許多人於踏入平穩期，自然變得懶惰，「我愛你」等話語都放於心中。的確，適時利用話語表達愛意能夠讓戀愛關係升溫，不過說話時時能欺騙人，相處間的小舉動才能真實反映出一個人有多愛你。

適時利用話語表達愛意能夠讓戀愛關係升溫，不過相處間的小舉動才能真實反映出一個人有多愛你。（《想見你的愛》劇照）

即使不說「我愛你」，也是愛？

美國婚姻及家庭治療師Winifred M. Reilly曾在美國網站《HuffPost》撰文，分享有哪些是即使不說「我愛你」，也能表達愛的小舉動。若能做出這些行為， 能令關係升溫，讓對方感到滿滿的愛意；而你或另一半在日常相處中，又有做出以下行為嗎？

▼▼▼按圖看10個「比說我愛你，更能表達愛意的行為」，令你與另一半愛得更甜蜜，甚或判定對方夠不夠愛你？▼▼▼

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資料來源：HuffPost

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