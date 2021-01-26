【太平紋身店】黃德斌低調結婚　不擺酒不穿禮服：相處比樣貌重要

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-26 08:00

【太平紋身店】黃德斌與姜濤丶周秀娜丶吳綺莉與林德信等主演的ViuTV劇集《太平紋身店》正在熱播。黃德斌飾演既溫柔又有威嚴的退隱江湖大叔，為「太平街」租《太平紋身店》為租客提供避風港，保護同時又開解他們，要他們放下執着；戲外，他則是長情又專一的大叔。

▼▼▼點擊看《太平紋身店》劇情大要，黃德斌與姜濤演父子，演江湖大叔一改戲路？▼▼▼

黃德斌拍拖13年低調成婚 不擺酒不蜜月不穿禮服

今年57黃德斌歲的黃德斌，與比他小16年的圈外太太Joyce的感情生活十分低調，早年也甚少提到太太。二人相識時，黃德斌剛拍完《金枝慾孽》，事業開始有起色，後來緊接的《火舞黃沙》與《珠光寶氣》，也有重要的角色。Joyce也一直在背後默默支持，鮮有分享合照，相信是害怕影響黃德斌的事業。

黃德斌後來拍攝《天與地》及《心戰》後，更因情緒不穩，一度患上抑鬱症，但Joyce一直在身邊支持、不離不棄。

▼▼▼點擊看黃德斌低調成婚，不擺酒不度蜜月也不穿禮服？▼▼▼

人人樣貌到老都一樣 相處比較重要

黃德斌鮮有談到感情事，早在14年接受電台節目《1圈圈》時說到，伴侶樣貌於他而言並不是最重要，也不在意身材，笑言容顏會隨年歲改變，但相處才是最重要的，貴乎尊重與包容。

雖然黃德斌不刻意宣示愛意，但他「打本」讓太太Joyce開時裝店，結婚當日更邀來圈中好友支持，以行動來證明愛意。平日亦多抽時間陪伴，最愛與太太運動與逛街，二人平淡卻幸福。

▼▼▼同場加映｜周秀娜一個人也自在，自言沒有撒嬌天份，自己都想打冷顫？點擊看周秀娜「30+」的愛情與奮鬥價值觀▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

▼▼▼劉德華與朱麗倩在1986年認識，2008年在美國秘密註冊結婚，感情十分低調、深厚。低調戀情更長久？男生因為一個原因不「放閃」？點撃看更多愛得低調，卻十分長情的男星：▼▼▼