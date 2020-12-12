【劉德華朱麗倩愛情】劉德華早前在廈門擔任《第33屆中國電影金雞獎頒獎典禮》評審，在網上流傳他在當地用膳的菜單，只見五道菜式全是素菜。網友驚嘆，難怪59歲的劉德華多年來保養得宜。不過，原來劉德華開初茹素並不是為了健康，而是妻女？

劉德華為妻女茹素 笑稱朱麗倩比他更胖

劉德華保養得宜，一點也不似59歲的模樣，坊間有關劉德華保養心得的傳聞很多，如從不喝冰水，少吃糖份高的食品、不吃米飯、每天一杯熱咖啡等等。但劉德華曾詳談的飲食習慣，卻是茹素。他去年曾在《魯豫有約一日行》訪問時，談到茹素多年，開初的動力並非為了保養，而是妻女。

【劉德華茹素】劉德華主演的《熱血合唱團》近日上映。（《熱血合唱團》劇照）

劉德華在訪問中談到，茹素全因妻女，因為妻子朱麗倩與女兒都吃素，要是自己一個吃肉，會十分奇怪，當年更為了太太，一改傳統不送豬腳薑作為女兒滿月禮物，改以麵筋和番薯等取代豬腳炮製薑醋。

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97年認定彼此 從未因壓力想分開

劉德華與朱麗倩在1986年認識，2008年在美國秘密註冊結婚，感情十分低調、深厚。劉德華鮮有提到妻女，直到去年接受內地節目《魯豫有約一日行》訪問時，才談到夫妻相處之道。劉德華與朱麗倩經過高山低谷，朱麗倩一直甘心當劉德華背後的女人。劉德華在訪問中提到，二人在1997年已決定永遠在一起，全因當時朱麗倩從馬來西亞搬到香港與劉德華的家人同住，當時劉德華父母已視對方為「新抱」，雖然先要「地下情」、後來又經歷戀情曝光、劉德華墮馬意外等等，二人從未因壓力與艱難而想過分開。

劉德華20年前的作品，凍齡外表難道是因多年茹素有功？（《暗戰》劇照）

吵架說不明白就寫信

劉德華在節目中談到，朱麗倩比他自己更愛他，夫婦二人從來沒有大聲吵架。若有不同意見、或有事容不下對方，與對方吵得不明白時，他就會寫信告訴對方。不過劉德華指朱麗倩一直都沒有回應，懷疑她沒看過。

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