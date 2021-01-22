沒有垃圾的公寓生活｜夫婦減廢生活不買樓換快樂 5個簡單生活提案

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-01-22 10:41

女生讀書會｜有些人，看到「環保」二字總會嚇跑，但在《沒有垃圾的公寓生活：小空間的零廢棄習作》中，一對台灣新婚夫婦受《我家沒有垃圾》一書啟發，由婚禮丶搬家丶甚至生產，都盡量過減廢生活，最大推動力，卻不是環保，而是快樂。省下來的空間與金錢，令你享有更大自由。

沒有垃圾的公寓生活｜台灣新婚夫婦受《我家沒有垃圾》一書啟發，由婚禮丶搬家丶甚至生產，都盡量過減廢生活，最大推動力，卻不是環保，而是快樂。（《沒有垃圾的公寓生活》網站）

台灣夫婦的極簡生活：不購買 包括樓

《沒有垃圾的公寓生活：小空間的零廢棄習作》的作者是一對台灣的夫婦阿尚和阿選，受到《我家沒垃圾》（Zero Waste Home）的啟發，開展了減廢生活。阿尚和阿選同在大學雙主修中西醫學，書中沒有太多有關保護環境的說教，反而是把重心放到自己身上，甚麼才能讓你真正快樂？

阿尚和阿選都是專業人士，收入也不成問題，婚後卻租屋而不買樓，不理親戚朋友指點。阿尚和阿選在《沒有垃圾的公寓生活》的網誌中寫：

我們真的還不確定能否在這樣的年紀，就決定往後三十年要定居的地方。對我們來說，每個月的租金換取大城市裡的一方空間和停車位，是很合理的代價，而且能讓我們在居住的過程裡，找到自己適合的居家風格、了解彼此重視的生活機能，擁有對未來居住想像的自由。 《沒有垃圾的公寓生活》

因為減廢，你會重新審視自己擁有的身外物—他們不買樓，卻得到更多時間，對未來的想像可更自由；他們婚禮不大排筵席，省了金錢，也省了婚禮的繁文縟節，回歸婚禮本來的意義......等等，都不止是減廢，而是掉棄對自己無用的想法，騰出更多空間，活出自己想要的生活。

▼▼▼點擊看筆者在《沒有垃圾的公寓生活：小空間的零廢棄習作》中歸納出的5個簡單生活提議▼▼▼

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分娩丶婚禮都可減廢：吃掉胎盤以減廢 ?

減廢生活，不外乎減少丶重用丶循環再造等等，但《沒有垃圾的公寓生活：小空間的零廢棄習作》一書中最令人深刻的卻是「一場沒有垃圾的婚禮」與「一場沒有垃圾的生產」。他們就是「一套婚紗穿到底的新娘」和「只花250元（台幣）修改舊西裝的新郎」；即使連生小孩也在家中，甚至為了不浪費，把胎盤吃掉。

▼▼▼點擊看「一場沒有垃圾的婚禮」與「一場沒有垃圾的生產」與當中的反思：▼▼▼

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