劉德華、吳倩蓮主演的經典港產電影《天若有情》上映30週年，近日ViuTv亦重播這套經典電影，讓觀眾回味當年的淒美愛情故事。《天若有情》上映時票房收入達1289萬，吳孟達透過此電影獲得1991年香港電影金像獎「最佳男配角」，首次參演電影的台灣新人吳倩蓮也因此一炮而紅，入圍香港電影金像獎「最佳新人」，而她與劉德華也因此成為熒幕情侶。

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「高冷」獨立性格吸引劉德華

吳倩蓮演出《天若有情》只有22歲，這也是她首次搭飛機離開台灣，不黯廣東話的她隻身到陌生的香港發展，她受訪時提及初到香港拍戲時是處於「又聾又啞」的狀態，完全不與人溝通，也交不到朋友，吳倩蓮似乎一直予人「高冷」的感覺。

吳倩蓮曾與多名當紅男星合作，張國榮就是其中一位。（《夜半歌聲》劇照）

個性直率對劉德華直說：「抱歉，你不是我偶像」

吳倩蓮雖然與「四大天王」都合作過，但她接受台灣藝人張清芳主持的《封面人物》時直言自己從不追星，當她初出道與當時已是人氣偶像的劉德華合作時，完全不是抱着「粉絲見偶像」的心情，更對劉德華直接地說「抱歉，你不是我偶像」。

吳倩蓮首次拍戲便與當紅的劉德華合作，卻絲毫沒有怯場。（《天若有情》劇照）

不過吳倩蓮一句率直的話反而成為她與劉德華成為朋友的契機，也正正因為她不當劉德華是「偶像」，才能在首次演出電影時也毫不怯場、緊張。有着小麥色膚色、小眼睛、單眼皮的吳倩蓮不是標準美女卻很有味道、很耐看，生於基層家庭的她自小便打工賺學費，培養獨立性格，在美女如雲的演藝圈中，有性格的吳倩蓮也深深吸引了劉德華。

被傳遭前度家暴 苦戀12年新娘卻不是自己

吳倩蓮出道以來，唯一認愛的對象就是台灣演員庹宗華，兩人相戀12年，曾經在1993年訂下婚約。當眾人都以為兩人會步入教堂，他們卻在1999年宣布分手，而庹宗華更迅速在2002年結婚，婚後妻子陳思誕下兩女。吳倩蓮與庹宗華的分手原因惹來揣測，當時有傳因庹宗華長期家暴吳倩蓮，因而讓她心死離開。

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低調結婚 相夫教子人生最大樂趣

吳倩蓮與庹宗華分手後，一有空就會獨自去旅行，到處漂泊的她終於在2007年找到自己的避風港，嫁給在美國從事醫療行業的曹先生，婚後誕下一子，她也隨即淡出娛樂圈。2011年短暫復出客串內地電視劇《唐朝浪漫英雄》，受訪時直言相夫教子就是現階段人生的最大樂趣。

吳倩蓮曾短暫復出客串《唐朝浪漫英雄》。（《唐朝浪漫英雄》劇照）

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