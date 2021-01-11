【萬千星輝頒獎典禮2020】王浩信在《萬千星輝頒獎典禮2020》憑《踩過界II》再度成為「最佳男主角」，在台上感謝太太陳自瑤（yoyo）悉心照顧女兒，鏡頭一轉，陳自瑤冷淡的反應就卻惹來觀眾討論。疑似「黑面」的陳自瑤，完場時亦有擁抱丈夫送上祝福。

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陳自瑤完場時擁抱亦露端倪？專家：擁抱方向可辨感情真假

鏡頭捕捉陳自瑤在王浩信發表感言時，疑似「黑面」，不過陳自瑤亦有送上擁抱予丈夫王浩信，舉動成為網民熱烈討論的話題，有人笑言陳自瑤才是「影后」；也有觀眾覺得，這擁抱可令謠不攻自破。

陳自瑤與王浩信結婚8年，很多人都憑網上的蛛絲馬跡，多年來揣測二人是否婚變。王浩信的致謝辭未能闢謠，那陳自瑤的擁抱又代表了甚麼呢？英國《每日郵報》曾報導德國Ruhr-University Bochum的研究人員，就不同人的擁抱方法，發現原來擁抱不一定代表親密，不同方向更可揭示是真情還是假意。

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參考資料：Dailymail

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