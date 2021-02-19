賤男出軌稱人格分裂歪理當真理　心理專家教破解常見渣男招數應對

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-19 22:00

渣男︱女生在感情上碰上賤男通常都會避之則吉，但有些高招的「隱性渣男」卻難提防。一旦做錯事就會信誓旦旦不會再犯，甚至會裝可憐勾起你的同情心，但最後又再重蹈覆轍。另一常見高招就是忽冷忽熱，當你對冷漠的他心死時，他又會再次熱絡，讓你離不開他。

渣男男友出軌稱人格分裂求原諒？

台灣節目《媽媽好神之俗女家務事》其中一集以「渣男慣用套路」為主題，台灣女星潘映竹在節目中分享女友人的誇張愛情故事，她與女友人一起逛街，然後對方的男友拖着另一個女生迎面而來，女友人卻毫無反應。事後，女友人表示男友稱自己有人格分裂，有一天他起床時突然頭痛，然後指着自己問「你是誰」，消失3天後才回家。

渣男外遇卻辯稱自己有人格分裂。（《媽媽好神之俗女家務事》影片截圖）

男友對該女友人表示另一個人格有另一個女友，當該女友人說要分手時，男友就會直斥她不體諒自己有精神病，又辯稱自己會吃藥，病情會慢慢變好，更以死相逼。然後女友人就只好作罷，並默默忍受對方外遇。

以上是較為極端的賤男例子，在台灣大學心理系碩士畢業的心理學專家海苔熊（程威銓）在節目中提出3大賤男常用招數，更教導女生應該如何破解。

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