撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-28 21:00

陳意涵與林心如合作的新戲《她們創業的那些鳥事》終於播出，劇中30+的她愛情運不順，戀上的不是追求自由，便是短命的；幸好，陳意涵在現實生活中，遇上老公許富翔，一家三口能手牽手散步，已讓她感到非常幸福。 但旁人總是問，為何是樣貌平平的許富翔？

陳意涵與老公許富翔結婚3年，非常甜蜜。（陳意涵微博）

有數不清的男友 唯他能付托終生

陳意涵五官精緻，性格率直，今年已38歲的她還是一張娃娃臉，相信男生們難以抗拒。出道多年，陳意涵雖然只承認的藝人男友只有李運慶和坤達，但她的拍拖經驗逾40次，曾在訪問中謂自己「太愛戀愛了，怕沒有戀愛，會隨便抓一個人來愛。」

愛情沒有擔保，有失敗，有背叛，陳意涵仍敢愛敢恨，相信每一段愛情都能令她成長，讓她能更清楚甚麼人才最適合自己：「年紀不少，開始看外表以外的東西。」

▼▼▼台灣媒體曾指陳意涵的「前男友可以組籃球隊」，而且男朋友顏值極高，按圖回顧陳意涵的戀愛史▼▼▼

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我每次半夜睡醒時，都覺得我可以嫁給許富翔，是我這輩子最幸福的事。 陳意涵

陳意涵與許富翔結婚3年，但「美女與野獸」的組合，讓人百思不得其解，甚至好友林心如也在《幸福三重奏2》提到：「許富翔竟然可以追到陳意涵，真是讓我覺得非常了不起的一件事情」，許富翔更自嘲「沒想到我們兩個會結婚吧，連交往都沒有想到」，其實許富翔的「好」，陳意涵都放在眼內。

▼▼▼陳意涵戀愛經驗豐富，認為每一節段愛情都能令她成長，曾接受不同媒體訪問分享愛情觀，拍偶像劇的她，更戳破劇集謊言，看看她有甚麼領悟▼▼▼

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陳意涵認為愛情是需要空間的。（陳意涵微博）

愛情不用太透徹 願付出對方定會感受得到

我們窮盡一生，只想找一個能有相同價值觀的伴侶，享受愛與被愛。

陳意涵曾分享過往的男朋友控制慾都超強的，讓她與異性朋友外出也害怕得選擇說謊：「但是當你一說謊，這件事情又好像變得有甚麼！所以，以前我曾經覺得好像每一場戀愛都必須要這樣談，覺得如果你愛一個人就必須要犧牲所有的事情。」

經歷不同的愛情方式後，陳意涵明白凡事不能強求、太用力，適當空間才是愛情之道：

一旦看得太透徹，愛情不會很美好，要給你喜歡的人事物空間，才能喜歡比較

成熟、大方的許富翔由她喜歡做她想做的事，就如陳意涵懷孕時堅持要做運動，不論是跑步、瑜珈，還是游泳，她都做，當所有人都叫她別做，只有許富翔任由她，從不干預她，只要她開心和安全便可；她也從來不檢查對方電話或任何信件。

▼▼▼許富翔與陳意涵的前男友非常不同，按圖看看二人的戀愛方式與保鮮秘訣▼▼▼

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安全感何來？大概是彼此在相處間產生：「如果我們在家，一定是在一起，不會各做各的，會分享生活。但平常我們又很能獨處，一出來可能12點回去也不用打電話，老公也不會一直查勤。」陳意涵讓他融入生活，總會邀對方一起參加朋友聚會，令他放心。

年輕時，總想找一個完美的人拍拖，可能是帥氣、高大、有才華，就像偶像劇男主角般，就算不帥氣也應該有些錢，我們總膚淺過。慢慢便發現，所謂的理想型都是虛構、不存在，或是「別人的」，其實找一個了解自己，價值觀、生活習慣相若，回到家躺在沙發上不動，也不會吵架的人經已足矣，找到這個人的過程有快有慢，但陳意涵還請大家相信：「原來真的有一個適合你的人，在人生的路途上！」

▼▼▼同場加映：林心如、陳意涵、簡嫚書主演的《她們創業的那些鳥事》開播後瞬間成為網絡熱話，故事帶出女性在人生成長上遇到的鳥事（屁事），按圖看看劇集有甚麼鼓舞人心的成長金句（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：近年的台劇大獲好評，由郭書瑤、禾浩辰主演的《未來媽媽》談及男女對婚姻、生育的價值觀，引起熱話；是男生想法太膚淺，還是女生真的想太多了？點擊即看《未來媽媽》經典婚姻金句（延伸閱讀）▼▼▼