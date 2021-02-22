林作一句話激嬲麥明詩　屢被前度踩不反擊：放過對方等於放過自己

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-02-22 14:25

林作鍾培生麥明詩︱林作與「香港電競之父」鍾培生的百萬擂台戰引起大眾討論，鍾培生隔空挑釁林作「我從來唔打女人，你將會係第一個」，林作日前在社交平台宣布「接受挑戰」，身旁擺上女裝模特兒公仔及穿上高釵長衫諷刺鍾培生。一向對前度林作「大方包容」的麥明詩首次主動批評對方，轉載林作的Facebook貼文並用英文直斥對方不要「性別歧視」，又直言「陰道不比陰莖弱」。

林作以往曾多次「攻擊」麥明詩，但她只是一笑置之表示不介意，這次林作故意弱化女性，又在文中加上一句「No pxxxy」，讓一向關注女權的麥明詩火冒三尺，忍不住主動開腔回應。此舉獲得不少網民支持，直指林作是麥明詩的「人生最大污點」，又慶幸麥明詩早早與他分手。

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麥明詩自覺愛情「10D」執着不放手

會考「10A」的麥明詩曾在Facebook自嘲愛情只得「10D」，以往覺得愛情宛如學業，付出就會有成果，「曾經將必須『成功』、『開花結果』從學業套用到愛情身上，最後辛苦了自己，辛苦了你愛過的人。」

麥明詩自嘲愛情是「10D」。（IG@louisa_mak）

麥明詩就是不少在愛情路上迷茫女生的寫照，明知身邊那個是錯的人，甚至屢屢傷害自己，卻遲遲不願放手，只因一句「不甘」，所以寧願拖拉也遲遲不放手，最終只是苦了自己。麥明詩與林作拍拖3年分手，其實也經歷過「拉鋸」時期，當時林作屢傳出負面新聞，麥明詩更曾為對方激動落淚，與現在的態度天差地別。

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笑對「渣男」前度：善待別人就是善待自己

麥明詩昔日寧苦戀也不放手，到如今雲淡風輕看待舊戀情，面對林作種種有欠風度的行為都沒有一絲不忿，回應傳媒時也貫徹大方態度，從未反擊對方。對愛情「執着」到「放開」，她明白愛情不能放上天秤，難以計較得失，麥明詩曾如此自勉，「要明白每段關係都不能計算能否開花結果，你更應該將之視為一段讓自己更堅強、更認識自己、更認識人性的旅程。」

麥明詩一向對林作的出位行為一笑置之，但覺得對方近日言論歧視女性，忍不住開腔回應。（麥明詩Facebook截圖）

分手後，我們總愛說前度「壞話」，以為這樣就可以一洩心頭之恨，卻發現記住他的壞，自己也被過去困住。麥明詩雖在愛情上歷盡苦痛，卻也領略不少愛情智慧，她直言「善待別人就是善待自己」，學懂放過對方其實最終也只是放過自己。因此她絕口不提分手原因，從不說前度半句壞話，不再愛也不恨，才能享受當下，把心裏面的位置騰空給下一個對的人。

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