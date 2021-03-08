撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-08 21:00

【楊冪愛情】楊冪與比她小3歳的魏大勛的緋聞一直鬧得沸沸騰騰，最近有細心網民憑楊冪與魏大勛在微博分享的相片，懷疑二人已展開同居生活。

【楊冪】自楊冪拍攝節目《密室大逃脫》而認識了比她小3歲的男星魏大勛，自2019年始便開始傳出姐弟戀的傳聞。（《密室大逃脫》劇照）

網民憑1張相片 懷疑楊冪與魏大勛同居？

今年34歳的的楊冪在2014與劉愷威結婚，生下女兒小糯米，可惜有傳二人因聚少離多，終於2018年離婚。婚前二人不忌諱大曬恩愛，楊冪曾在訪問中指劉愷威的淡與慢，正好調和她的急與衝，也指二人走在一起，最重要舒服，即便共處一室不過各自工作，也覺幸福；然而，當二人離婚後，也就沒再提到對方，是低調，也似是對逝去感情的一份尊重。

楊冪拍攝節目《密室大逃脫》而認識了比她小3歲的男星魏大勛，自2019年始便開始傳出姐弟戀的傳聞。（楊冪＠微博）

自楊冪拍攝節目《密室大逃脫》而認識了比她小3歲的男星魏大勛，自2019年始便傳出姐弟戀的傳聞，有指二人穿上情侶鞋逛街、楊冪飛到上海為魏大勛慶生、今年年初更傳出二人已結婚的傳聞，逼得楊冪工作室緊急闢謠，強調已委託律師或會提告，呼籲網友別再轉發不實謠言。

不過，早前有細心網民發現二人的相片有相似地方，懷疑二人已共賦同居，更指二人早已在節目中露端倪，交流曖昧。

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忘記前度需時間 太快再愛不過找水泡？

楊冪與魏大勛的緋聞由2019年起已鬧得沸沸騰騰，盛傳了兩年，大家也樂此不疲，一面八卦，一面替楊冪與魏大勛高興。

另外，也有人唏噓楊冪與劉愷威於2018年離婚，不到一年傳出與魏大勛的緋聞，人真有可能放下，那麼快便投入另一段感情嗎？昔日的甜蜜真的可以那麼快便過期變質？未放下又有可能愛上另一個嗎？

【楊冪】心理學家Sarah Bren就指出，這並不適用於所有人，沒有一個「完美時間」來放下舊情，而戀情長短、如何分手與個性等等，也會影響放下的時間。（《密室大逃脫》劇照）

研究發現：平均放下傷痛時間 分手、離婚大不同？

根據《正向心理學》期刊，他們邀來155位「分手過來人」，發現他們平均以3個月11日來放下分手傷痛，7成人在11星期後已覺心情好轉；至於離婚，需要更長時間來撫平傷痛，平均要在17個月26日後，心情才能好一點，抬起頭，往前看。

不過，心理學家Sarah Bren就指出，這並不適用於所有人，世上沒有一個「完美時間」來放下舊情，而戀情長短、如何分手與個性等等，也會影響放下的時間。但要是沒有完全放下，便投入另一段感情，或許他／她只是「水泡」，寂寞時的玩伴。

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參考資料：The Journal of Positive Psychology,Bustle

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