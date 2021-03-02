撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-02 21:00

文詠珊（Janice Man）近年轉戰國內，不時在社交平台分享近況，近日一輯相片中可見現年32歳的文詠珊以素顏或淡妝上鏡，膚質白滑細緻，甚至比上妝後漂亮？

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文詠珊5大皮膚保養術 1件好物對付痘痘？

文詠珊（Janice Man）跟楊穎（Angelababy）同期以模特兒身份出道，文詠珊（Janice Man）一頭大波浪長髮，妝容重點是放大眼睛，戴上放大瞳孔的隱形眼鏡，後來漸漸改變形象，近年更大方分享素顏，雖然已經成為人妻，但卻淡妝感覺更為年輕，成功撇甩「mk味」。

文詠珊也有背後長痘痘的問題，但她有獨特方法解決。（janice_man@IG）

文詠珊不時在社交媒體上分享，她勤做運動，飲食也清淡，維持好身材與細緻皮膚。除此以外，文詠珊其實也在皮膚保養上下了不少苦功。

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護膚品平貴兼備 平價精華油成最強武器？

近年不少女星轉戰小紅書，文詠珊（Janice Man）也是其中之一，除了護膚心得，更曾分享空瓶好物，推介的產品也不只有貴婦品牌，如她曾分享到台灣旅行時發現品牌BIO-ESSENCE的精華油，更指產品定價非常合理。立即看看她有什麼空瓶產品推介。

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