撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-05 14:00

【劉詩詩、吳奇隆｜愛情】劉詩詩於2015年嫁給比她大17年的吳奇隆，結婚多年，依然甜蜜似「糖黐豆」，更育有一寶貝兒子「步步」。不過，劉詩詩婚後卻不時遭到網民批評，早前新年隨吳奇隆回台灣過年，亦有被罵。而能陪劉詩詩走過難關的，應是吳奇隆的欣賞與寵愛。

與吳奇隆差17年曾不被看好 劉詩詩婚後做甚麼都被罵？

現年33歲的劉詩詩與50歲的吳奇隆於2015年結婚，當年事業正起飛的劉詩詩，她與吳奇隆的「父女戀」並不被看好，有人指吳奇隆已經過氣，配不上劉詩詩。不過，劉詩詩在一次節目宣傳時分享戀愛經歷：「大家在銀幕上看到的一面，都是最淺顯的東西。當年他看上我時，我還只是個不出名的小演員，各方面都平平無奇，並不是他配不上，事實上是我配不上他。」

婚後的劉詩詩對這些無端的是非，一於少理，相信與丈夫吳奇隆寵愛有很大關係。（TD電視劇犀利仁師@微博）

不過，自劉詩詩與吳奇隆結婚後，總是引來批評，今年新年身為獨女的她被罵不回家探親，指她玩到初七也不回娘家，䘸批評不孝；早前手機她演出的多部作品，包括《綉春刀》與《深夜前的五分鐘》等等，都被指「面癱」，演技木獨；而她為遊戲作代言人，也遭內地作家公開批評她破壞社會風氣。

劉詩詩近日遭到網民批評，指她陪伴丈夫吳奇隆回台灣過年，卻沒陪自己父母，䘸批評不孝、冷血。（劉詩詩@微博）

結婚6年恩愛如昔 吳奇隆力撐愛妻：一點嬌氣都沒有

然而，婚後的劉詩詩對這些無端的是非，一於少理，相信與丈夫吳奇隆寵愛有很大關係。二人早前使被拍到，在台北街頭緊靠一起，牽手去賞夜櫻，非常恩愛。劉詩詩指吳奇隆似大哥哥一樣給她意見，而吳奇隆在一次於席活動時指劉詩詩是一個很努力的女孩子，一點嬌氣都沒有，力撐愛妻。

吳奇隆曾在婚禮上發表了感人誓言：「老天把最好的留給我。」(vcg)

吳奇隆是「寵妻狂魔」：剝栗子送入口、做家務煮飯不讓妻子操勞

吳奇隆曾在婚禮上發表了感人誓言：「我也不止一次埋怨過老天，以前我老怪他對我不好，對我不公平，讓我經歷很多奇怪的磨難、不開心的事情，現在我也明白為什麼，因為他把最好的留給我。」

很多人談到吳奇隆與劉詩詩因《步步驚心》而結緣，但其實他們並沒有立即展開戀情，而是花了兩年時間來「冷靜」。吳奇隆與劉詩詩不止一次在訪問中提到，當時都互相覺得對方不錯，但卻害怕那份情只是「戲劇效果」。於是，兩年後，終於確定感情了後，二人便公開戀情，在2015年結婚。而吳奇隆在婚後也確是十分寵愛妻子，難道這就是為令劉詩詩減少演出的原因？

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