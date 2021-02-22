狂舞派3｜白只顏卓靈相差14年尊寵女友　美女與野獸組合更長久？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-02-22 19:00

狂舞派3｜戲院終於在初七人日（18日）重開，港產片《狂舞派3》也隨即上映，與《狂舞派》相差8年，由顏卓靈、蔡瀚億、楊樂文等主演。說到顏卓靈，最為人所知的就是當年她只有21歲，已憑《 狂舞派》入圍金像獎；另外就是她戀上比她年長14年的演員白只（凌智豪），當初不被睇好的一對，至今仍恩愛非常，全因白只的「寵」。

顏卓靈分享合照，寫：「我們在吃墨魚汁意粉，他說，you rock baby。」（cherrysavor＠IG）

顏卓靈愛情至上不理批評 全因白只全天候寵愛女友？

今年27歲的顏卓靈與41歳的白只自2016年被傳媒拍到一起拍拖後，便大方承認戀情，早期更不時在社交媒體「放閃」。

顏卓靈曾在IG上大方公開與男友白只合照，卻惹來網友批評，寫「這位核突肥叔是誰？是你爸爸？」顏卓靈立即反駁，保護男友，回應：「與你無關謝謝。」及後刪走有關留言。顏卓靈雖與白只相差14年，但二人十分甜蜜，顏卓靈也多次在訪問中大讚男友成熟又有才華，白只不但十分疼愛女友，更愛屋及烏，面對有「香港酒樓大亨」之稱的顏卓靈爸爸，他指長輩有權話事，而自己先要做好本份。

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「美女與野獸」組合更長久？「野獸男」特別寵愛女友？

也許是電視劇與電影渲染，總是覺得俊男與美女才匹配，不過現實卻是，「美女與野獸」組合更為長久，與「野獸男」拍拖，女生會特別幸福。

美國佛羅里達州立大學在2017年分析了113對年齡介乎二十歲至三十歲的夫婦。每位實驗參與者在事前都會被拍下全身照，而研究人員據他們的外貌和身體吸引力評分，分數在1-10分之間，針對他們對關係的滿意程度與生活習慣所調查。

結果發現外貌平凡的男性與外貌吸引力分數高的女生的關係會更持久，只因當吸引力較低的男性和吸引力高的女性交住，男性會覺得自己非常幸運，會更願意取悅另一半，令女性感到更幸福，更會用各種體貼的舉動加以彌補，例如送禮物或做額外的家務去討好伴侶。但要是男生外表吸引，女生則會更注重節食與運動，因為覺得男生十分「搶手」，害怕與其他女生比下去，更害易自信低落，沒有安全感。

參考資料：Ｍandatory

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