「Mansplaining男性說教」係咩？4個判斷依據　認為自身優於女性

你聽過「Mansplaining男性說教」嗎？



在性別溝通的討論中，這是個被廣泛使用的新詞彙，無論在網路上或現實生活中，都經常有人提及。這個字意指男性基於性別優越感，對女性進行不必要且帶有居高臨下態度的說教。而這種現象並不僅侷限於日常生活的對話，也經常出現在職場和許多公開場合中，形成一種性別歧視的「隱性」言語霸權。若你身邊正巧有這種類型的男人，請珍惜生命，趕緊遠離。

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「Mansplaining男性說教」詞彙懶人包及4方法分辨（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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甚麼是「Mansplaining男性說教」？

Mansplaining的字面上的意思雖是「男性說教」，但並不表示所有「會說教的男性」都是在對自己Mansplaining。或許，你能把這個詞想像成具有「沙文主義」（Chauvinism）特質的男性，他們通常認為自己優於群體中的其他人，特別是女性。

基於性別優越感，這些人通常都很「大男人」，認為女性在某些領域上理解能力不足，不僅無法包容不同觀點，還會無視對方的專業及知識背景，即使對方比自己更加了解該話題，「Mansplainer」（男性說教者）仍會繼續堅持自己的想法，常常失禮地打斷對方談話或忽視對方意見，並進行一連串轟炸的說教式解釋，以進一步顯示自己的「聰明」及「地位」。

「Mansplaining男性說教」一詞的由來？

Mansplaining一詞源自「Man」（男性）與「Explaining」（解釋）的結合，這個組合字的靈感最初來自於美國作家Rebecca Solnit在2014年出版的散文集《男人向我解釋事情》（Men Explain Things to Me）一書，書中的一篇文章以她的親身經歷描述了一名男子不斷地向她講解「她自己撰寫的書籍內容」的荒謬情節，而被《新共和》（The New Republic）雜誌引用為「開創了男性說教一詞」的文章，自此誕生了「Mansplaining」這個詞，且獲得越來越多女性認同並加以使用，但作家Solnit本人並不曾在她的書籍原文中使用過這個詞。

「Mansplaining男性說教」揭露隱晦的性別歧視

除了上述作家的例子外，還有一起發生於2019年的Mansplaining經典案例。當時一名男性網友針對女性攝影師的作品提出錯誤與糾正，卻忽視了攝影師的專業背景，還沾沾自喜地給出建議，這種行為進一步突顯了「男性說教」的自以為是及荒謬。即使現在已經是21世紀，仍有許多男性對女性抱持著知識與能力上質疑，雖然非常不可思議，但卻是正在發生的現實。

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此現象揭示出女性「詮釋不正義」的困境，即使面對自己擅長的領域，仍可能無法擁有平等的話語權，甚至還得被迫聽取男性的「專業意見」。職場中的Mansplaining也很常見，許多男性主管會選擇忽視來自女性的見解，並懷疑對方的專業，此舉往往讓許多有能力的女性，難以在工作領域中得到良好的發揮。

你正在被「Mansplaining男性說教」嗎？

為避免被Mansplaining成功洗腦，你可以透過以下四點作為判斷依據，看看自己是否正在被身邊的男性「強勢說教」。

1. 在男性提出建議時，反思對方是否真的具備相關知識或經驗。

2. 注意對方是否總是在自己表達意見時插話或打斷。

3. 對方的言語中是否帶有居高臨下的性別偏見語氣。

4. 觀察對方是否願意聆聽並接納不同觀點。



檢視後，若你身邊正好存在著這樣的男性，無論是上司、同事、另一半，甚或是家人，都請保持頭腦清晰，果斷遠離情感操縱者。

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Mansplaining作為一種隱性的性別歧視，反映出現代社會中部份男性自視甚高的人格特質。而人的性格是很難改變的，面對這種人，不要想著改變對方或與之爭辯，我們只要一笑置之並儘速遠離就好了。

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