心測｜他認定你了嗎？測出伴侶對你痴情指數　是否值得你託付終身

一種大米可以養出千百種性格的人，所以我們在談戀愛的時候最好看清楚他是一個怎麼樣的人，到底值不值得自己喜歡或者託付終身。



想知道他的痴情指數有多高嗎？快來測一測吧！

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測一測伴侶對你有多癡情（《綁架遊戲》劇照；01製圖）

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1. 你是不是一個比較喜歡獨處的人？

是→2

不是→3



2. 你會不會討厭沒有主見的人？

會→3

不會→4



3. 你是不是一個有廣泛的交友圈的人？

是→4

不是→5



4. 你會不會經常去查另一半在做甚麼？

會→5

不會→6



5. 你能不能確定自己的職業選擇方向？

能→A

不能→6



6. 你是不是一個比較照顧家庭的人？

是→B

不是→7



7. 你是不是會去改變他的生活習慣？

是→C

不是→D



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答案解析

A. 他的痴情指數有10%

說實話他並不是一個非常痴情的人，跟你在一起還沒結婚他就覺得自己還有機會找另一個，他是想要你以他為中心圍着他轉的，但是你做不到，因為你還有自己的家人事業。

B. 他的痴情指數有20%

他認為自己是痴情的一個男人，談戀愛的時候事事包容你還遷就你的小脾氣，但是當他覺得跟你在一起沒有激情了他隨時都會分手。

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C. 他的痴情指數有50%

他是一個比較痴情的人，你們這段感情都是他主動付出了很多也非常照顧你，他覺得不僅自己還有家人都喜歡你，那就是適合結婚的人，所以他非常遷就你，小小的改變他的一些習慣他還能接受。

D. 他的痴情指數有70%

他是對你一見鍾情的，所以當他跟你在一起的時候他就非常珍惜跟你在一起的時間。他對這段感情開花結果很有信心，而且你也滿足他對另一半的一些要求。

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