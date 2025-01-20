分手絕不回頭！4個星座講再見就唔再見　山羊會徹底消滅對方痕跡

別讓下面的星座傷了心，因為他們的再見愛人，就是再也不見！



12星座愛情觀解析，這4大星座分手後「再見便是陌生人」，絕對唔會翻轉頭！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大星座分手後再也不回頭（IG@kbsdrama；01製圖）

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1. 山羊座｜摩羯座

被很多人認為感情史蒼白，事實上卻可能精彩紛呈，這是山羊極具迷惑性的一點。

除了本身就看重隱私，熱戀期間公開的情況也非常有限。還因為關係一結束，他就會毀屍滅跡般對過去做大掃除。善於體驗羞恥而拒絕承認受傷和失望的他，害怕旁人因任何留戀看低自己，他選擇斷開的不止是某個人，包括了一切曾愛過的證據。

2. 白羊座｜牡羊座

不愛了，留着讓自己難受嗎？白羊最不喜歡的就是拖泥帶水的感覺，而且，在決定離開的那一刻 他一定是帶着巨大的憤怒和厭煩的，堅信這麼做是對的。

也許若干年後的一天，回憶突然湧上心頭，曾經激烈的恨意已煙消雲散。但那時，已經有了全新生活的他，更不會因為釋懷就選擇懷舊，再見的那一天一切都翻篇了。

3. 處女座

不是每個處女座都是完美主義，但共同點是慕強，心上人至少得有一技之長讓他持續自我洗腦。一旦在感情中祛魅，瞬間那些缺點會在他眼中變得不可容忍，極其厭惡。到什麼程度呢？就一想到和這種人綁定就跟吃了屎一樣的難受。所以，回頭對他來說就等於沒機會了……

破鏡難圓，偶爾他也會偷偷回望一眼，只一眼，就又把自己勸退了。

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4. 天蠍座

注意！天蠍封鎖刪除並不是再見的信號，可能只是小情趣，在極限拉扯中感受極致愛情。但凡還表現得具有攻擊性，說一些「我不在乎」的酸話，都是還在走虐戀情深流程的蠍子。

他真正的分手表現是沒有小作文，毫無情緒輸出，一聲不響直接消失的，讓人觸不及防且完全沒有挽回餘地。他不是要成為像死了一樣的好前任，而是當對方已經死了。

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