愛情長跑6年男友卻因「1貼心理由」另娶他人　網民封年度最佳渣男

常有人說「婚姻是愛情的墳墓」，婚後除了容易為金錢起爭執，婆媳關係也是大家苦惱的問題之一。



就有台灣女網友透露，自己和男友愛情長跑6年，對方卻準備和其他人結婚，理由竟是擔心原PO要面對婆媳問題而「不捨她吃苦」，貼文也引發熱議。

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原PO在Facebook社團「匿名公社」中發文，表示自己和男友交往長達6年，想不到對方因為太愛她，不捨婚後得因為婆媳關係而吃苦，於是決定娶一個爸媽喜歡但自己不愛的人，並聲稱不會影響兩人情侶關係，

「婚後妳依然是我女朋友」



如此誇張的理由讓原PO難以接受。

貼文曝光引發熱議，不少網友替原PO感到氣憤，

「這種男人請直接棄坑，因為他是屎坑」

「八點檔劇本都沒你爛」

「這是我看過最扯的劈腿理由」

「有沒有一個可能，妳以為妳是正宮，其實只是他的小三」

「農曆七月還沒到，怎麼會鬼話連篇」



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也有人怒酸，

「有夠貼心耶，永遠的女朋友就不會有婆媳問題」

「除了屎，我實在想不出來他能吃的有什麼」

「男的還算重感情，即便結婚還是對妳不離不棄」

「怕妳懷孕會難受，所以他選擇給別人難受」

「是21世紀笑話精選集嗎？」

「渣男我見多了，就屬這個最渣，恭賀榮獲2025年度最佳渣男獎」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】