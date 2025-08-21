暗戀對象傳訊息時回覆「1回應」感覺超曖昧？ 網友點頭：馬上沉船

友達以上、戀人未滿時，什麼舉動會顯得很曖昧呢？



一名網友分享，近期與心儀對象聊天，睡前特地說了一句晚安，對方也秒回晚安，讓他認為超級曖昧。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

原PO在社群平台「Threads」分享一張LINE對話截圖，當時已是凌晨1點，他回覆「晚安」，結果對方也秒讀秒回「晚安」，讓他暈船直呼「我真的覺得互説晚安很曖昧」。

貼文一出後，不少人都表示，

「很暈欸」

「晚安，這不曖昧，這是真愛」

「晚安安才曖昧」

「起床的第一句早安也很曖昧」

「早安比較曖昧吧」

「只會跟另一半說晚安的人+1」

「所以我不太跟男生互說晚安，就是怕對方以為我陷入愛河」



不過，也有部分網友有不同看法，

「晚安有時候也只是禮貌，或是想跟你結束話題呀」

「我跟對象每天互傳早安、晚安已經快四個月了，還是什麼鳥事都沒發生」

「我覺得蠻日常的阿，只要是朋友剛好聊到要睡時會說晚安（不分男女）」

「我說晚安就是我不想跟你聊了」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】