日本人妻揭5大戀愛避雷指南　超愛製造驚喜的人可能是潛在控制狂

近期來自日本靜岡的人妻網紅黑木太太在IG發布了一則Reels與粉絲分享自己的「戀愛避雷指南」在社群引起眾多網友的回響，單篇貼文不只有破千則留言，這為廣大女性標記Red Flag（紅旗：指一個人有問題的行為或地雷特質）的影片更在Threads脆上成為戀愛聖經。



本篇，我們延伸她的5大指南除了要幫大家一起把關戀愛對象，更用心理學剖析這背後隱藏的人格特質！

5大戀愛避雷指南一次看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

揭秘5大戀愛避雷指南（AI生成圖片；01製圖）

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1. 出門購物一直問妳建議

沒錯，聽起來好像稀鬆平常，相信有不少人也覺得願意詢問另一半意見代表尊重，但如果走進服飾店後，從外套、褲子到鞋子幾乎每件都問妳的建議，那就值得觀察了。其實偶爾徵詢建議當然是沒問題，但如果「一直」需要別人幫他拿定主意，那並不是貼心，而是習慣把「做決定」的這件事情交給別人，這樣個性的人也往往是大家最害怕的「媽寶男」。

今天他依賴的是妳，那過去他很可能依賴的是媽媽，未來也可能是家人，一開始妳會覺得自己很有參與感，但交往久了，大大小小的事情都得由妳決定，從餐廳訂位、旅行規劃到人生重大選擇凡事都要妳做主，這段關係的重擔最後只會落在妳身上。而這當然也不只在服飾店才能觀察出來，其實在約會時很多需要做選擇的時候就可以大概知曉他的個性，這時不妨給出一些模稜兩可的答案看看他的反應，如果對方真的在現場猶豫不決，那真的要小心！

2. 超愛製造驚喜

約會初期簡單的花束、精心安排的晚餐可能都很正常，但如果對方把所有約會都變成驚喜，甚至完全沒有詢問妳的想法，那妳可別以為是猛烈的追求，因為他更有可能是「自戀型人格」，他恐怕比妳更沉浸在這樣的曖昧氛圍。心理學中，部分高度自戀人格會傾向透過「付出」來展現自己的能力，並希望這樣能獲得對方稱讚與崇拜，而「製造驚喜」就是非常指標性的行為。

妳可能會想「製造驚喜」那很好啊！感覺跟他在一起每天都會很有趣，但其實不然，因為「自戀型人格」的人安排驚喜一開始就主要是為了取悅自己，而這不只代表往後他只會在他需要的時候做這件事情，更某部分顯示了他凡事以自己為重的性格，甚至有可能是潛在性的「控制狂」！

而如果妳要更進一步地確認對方是不是有這一跡象，或許可以在平日試試看「否定」對方的決定，不用是他準備的驚喜也行，就對他日常的一些瑣事給予反向意見看對方會做出什麼舉動，如果開始惱羞那真的快逃。

3. 莫名表示強烈的喜歡

延續猛烈的追求攻勢，還有一類人是在約會初期就會對於約會對象表達強烈的喜歡，而他們就是大家所謂的「興趣獵人」。作為如今戀愛市場被特別匡列的新品種，這種人就像獵人一樣，到處尋找、試探並收集會對他們產生好感的人。

他們的特徵其實跟「自戀型人格」很像，敢於付出、為愛奔走，甚至因為能言善道、懂人情世故被認為是「情場高手」，但他們的內心剛好與之相反，是非常沒有自信的，他們只是享受追求時的新鮮感，而目標一旦到手就可能會失去熱情。

而當「興趣獵人」們進入關係後，通常就兩個發展方向，一、獵人終究是獵人，持續捕獵是他們的終極目標，需要大量「新鮮感」支撐的關係通常不會長久，二、他有可能會成為「愛情轟炸」（Love Bombing）的引線，這一在澳洲等地非常流行的關係意指他們會透過行為來展現自己的忠誠、善良和慷慨，並反向要求、控制對方也要給予相對應的情緒，其實就很像我們所認知的「恐怖情人」！

4. 不斷以「家庭」為例

避開媽寶男、自戀狂、興趣獵人後，相信還有一種人大家也唯恐避之不及，而他們就是────說教男。其實「說教男」不難辨別，一頓飯局就可以大致抵定，但根據黑木太太的指南，我們認為該預防的是那種會一直灌輸別人自己思想，甚至是強迫對方變成自己想像中樣子的行徑，而要察覺這件事情可以從他怎麼談家人開始。

約會聊天除了工作、生活，多數也會聊到「家庭」，如果聊到某些意見比較分歧的話題，他開始說自己家會怎麼處理這件事、那個問題在他們家會變成怎樣，那就是一大警訊，因為這不僅代表他對於「家庭」有根深蒂固的想像，更表明了他對自己未來成家立業後的生活有很重的包袱，這種情況不只可以預見他會對另一半有很既定的規範，更有高機率是「隱性沙豬」！

5. 吃飯沒有等對方就先開動

最後這點就是在Threads脆上引發最多議論，甚至有網友轉發獲得破萬按讚的指南，而會有這麼多人紛紛按讚、留言、轉發的主因就是因為在黑木太太的觀察下，這件事情還側面揭露了對方在親密關係中的態度，她分享：「沒有等對方就先開動，有高機率會在床上Solo Play！」。

而這一洞察被網友封神，甚至有人更加碼爆料：「吃飯很慢的人有大機率也會比較持久」而獲得近5000讚。其實想想「吃飯」和「上床」真的很像，都是某種層面的解決生理需求，而在飢餓的狀態下對方的行為更能展現他是否具備同理心？有沒有照顧到對方的感受？大家不妨把這五點傳給正在找對象的姊妹，一起幫她把關把關！

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關於「戀愛避雷指南」問與答

Q1：第一次約會真的能看出對方是不是「紅旗」嗎？ A1：可以作為觀察依據，但不建議只憑一次約會就替對方貼標籤。建議至少經過 3 至 5 次不同情境的相處，例如一起吃飯、購物、規劃行程或面對突發狀況，觀察對方是否尊重你的意見、願意溝通、具備同理心，以及面對分歧時的反應是否成熟，這些比單一行為更能反映真實人格。 Q2：如何分辨對方是真心體貼，還是「愛情轟炸（Love Bombing）」？ A2：兩者最大的差別在於「節奏」與「目的」。真心喜歡的人會尊重彼此相處速度，不會急著承諾未來或要求快速確認關係；愛情轟炸則常在短時間內送昂貴禮物、頻繁示愛、過度關心行蹤，甚至希望你把重心完全放在他身上。若對方在被拒絕後立刻情緒失控或冷淡，就要提高警覺。 Q3：吃飯習慣真的能反映一個人的戀愛態度嗎？ A3：吃飯習慣無法直接判定一個人的感情或親密關係表現，但確實能觀察其日常互動模式。例如是否會等同桌的人到齊再開動、主動詢問對方是否需要餐具、留意彼此用餐節奏，這些都可能反映對方是否具有同理心、耐心與照顧他人的意識。建議搭配其他相處細節綜合判斷，而非單憑一項行為下結論。 Q4：如果約會時發現對方有紅旗跡象，應該立刻結束關係嗎？ A4：不一定。若只是偶發性的行為，可以先透過溝通了解原因，再觀察是否願意調整；但如果紅旗反覆出現，例如控制欲強、情緒勒索、貶低他人、拒絕尊重界線，甚至影響你的情緒與生活品質，就應重新評估這段關係是否值得投入。建立健康的界線，比急著進入一段戀愛更重要。 Q5：除了文章提到的 5 個細節，第一次約會還有哪些地方值得觀察？ A5：建議留意對方如何對待服務人員、是否守時、遇到意外狀況時的情緒管理，以及是否願意傾聽而非一味談論自己。此外，金錢觀、生活習慣、是否尊重你的界線與拒絕，也是長期相處的重要指標。比起刻意營造浪漫氛圍，一個人在日常細節中的態度，往往更能反映未來相處的品質。

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