一家人買生活用品AA制　夫稱不喝醬油拒付款　網看傻：算得太精了

夫妻間的財務分攤與家庭開銷方式，常成為婚姻生活中的衝突焦點。一名人妻日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」抒發心情，表示與丈夫平時生活習慣AA制，日前一家四口前往賣場購買生活用品，包含米酒、醬油、沙拉油、麵條、孩子的兩雙拖鞋及一套睡衣，結帳總金額為930元（台幣，下同，約230港元），結帳時丈夫卻一直不願意掏錢，她氣到深夜無法入睡。



該名人妻指出，丈夫當時表態「我又不喝醬油、不喝沙拉油、衣服鞋子也不是我的，憑啥要我付錢？」，最後只丟下了麵條的130元（約32港元），其餘800元（約198港元）皆不願意支付。

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人妻無奈，平時在家都是由她負責購買食材與烹飪，丈夫認為「煮的人就要負責買食材」；甚至全家出去外食花費500元（約123港元）時，丈夫最多也只拿出100元（約25港元）支付自己吃的部分，其餘皆拒絕負擔。

貼文曝光後，許多網友對丈夫極端的計算方式感到震驚，

「直接離婚就好，不用氣」

「這種爛老公，為什麼你還會想要繼續跟他走下去」

「沒看過那麼糟又沒擔當的軟爛男，以後煮自己跟孩子的餐就好了」

「只能說很爛欸，是我的話會離婚」

「你還能工作他就對妳斤斤計較，要是哪一天你沒工作能力，想到就好恐怖」



更有不少網友紛紛嘲諷，

「煮麵條給他吃就好了，不用加調味料，他付什麼東西就煮什麼給他吃」

「日後煮飯，你先生的餐點就調味都不用，直接給生食吧」

「這名老公也算得太精了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】