出軌｜查伴侶手機難逃分手？不用登入程式　5大線索看穿出軌痕跡

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-10 23:00

出軌｜與愛人相處是一生學問，偏偏信任這課題不易學會，你猜我度，已成新式浪漫與日常。英國就有調查發現，很多人都會偷看伴侶手機，而每5位男性中，便有1位會等伴侶睡覺後，偷偷以對方的指紋解鎖。

出軌｜很多人都會偷看伴侶手機，每5位男性中，便有1位會等伴侶睡覺後，偷偷以對方的指紋解鎖。（《春夜》劇照）

讓對方檢查手機才是真愛？約半數查手機後分手

愛是不保留，包括手機密碼。很多人本着這樣的心思戀愛，查電話成了天經地義。因愛之名，不怕侵犯私隱。

眼見多對愛侶離合的家庭律師就曾作出調查，發現近年愈來愈多人因為檢查對方的手機而分手。他們發現每10人中，就會有4人每星期都會偷看伴侶的手機；每5位男性中，便有1位會等伴侶睡覺後，偷偷以對方的指紋解鎖。而檢查手機，往往都似是打開潘朵拉的盒子，有約一半的人在檢查後分手。而在短訊中使用「錫鍚」Emoji、讚好異性的相片，也會被視為「出軌」的蛛絲馬跡。

在節目中，一對夫婦接受測試，劇組就憑IPhone中的定位位置，發現丈夫曾到訪風月場所，更曾與女後輩一起吃晚飯。（《レディース有吉》影片截圖）

除了短訊外 手機中的這些手機應用程式也要留意？

很多人檢查手機，首先看看有沒有「可疑」訊息。不過，要是處心積慮「出軌」，相信一定會刪除相關的訊息，似乎未必能找到蛛絲馬跡。日本節目《レディース有吉》也曾介紹如何在手機中找到對方「出軌」的證據。如在節目中，一對夫婦接受測試，劇組就憑IPhone中的定位位置，發現丈夫曾到訪風月場所，更曾與女後輩一起吃晚飯。而手機中的應用程式，有哪個不需登入，也能找蛛絲馬跡？

▼▼▼(點擊看) 除了短訊外，這些手機應用程式不需登入，也能找蛛絲馬跡？▼▼▼

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