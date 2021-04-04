App交友｜第二次約會便有性行為　先性後愛快速模式不代表隨便？

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-04-04 19:32

你和認識不久的他並肩走在路上，偶爾不經意有些肢體接觸，雙方於上星期初次見面後，言語間對彼此留下了不少好感，然後他在這次約會即將結束、計程車抵家之前，倏忽試探般認真地問你，這晚要不要在外留宿。 於是你欣然接受了這一場 Sexond Date，笑著回答了一聲：「好」。

Sexond Date顯出現代女性的隨性，但不代表隨便

Sexond Date 是 Urban Dictionary 裡其中一個新詞彙，當中合併了 Sex 及 Second 的字眼，意指男女在第二次約會見面時便進行了性行為。每年的聖誕節永遠有魔力製造出一個浪漫的氛圍，讓男女能夠乘搭聖誕老人的尾班車墜入愛河，而最基本原始的約會模式總是雙方於至少 3-5 次的約會進行由淺入深認識，發展成情侶關係後深層了解對方，確定穩定關係後再踏入性交流的層面；而隨著科技的發達與思想的開放，大多數人都會從層出不窮的交友 App 裡認識未知的伴侶，繼而於快速地踏入性關係。

也許你會質疑「這樣的女生太隨便了吧？」，而在這樣思想前衛的社會中，接受 Sexond Date 女生大多只是率領了「隨性」一字——想做就做、即興走人生每一步路，在雙方情感達至濃烈的一剎，順延感覺去回應自身的生理反應。這樣的行為模式提供了人們所需的親密情感連結，既然當下彼此都對另一半有欲望及需求，為何要受到社會傳統思想的桎梏呢？活在當下是近年來提倡的一種人生態度，而忠於自己更是愈來愈受到女性重視的課題，因此，只要在清楚及能承擔自己所作所為的情況下，無論於不同時間去回應自身的性需求，女性都不應被冠上「隨便」的負面形容詞。

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Sexond Date是測試性契合程度的等價體驗

有時候在與朋友的言行間、或熱門論壇的討論中，我們都不乏看見性愛對於男女關係中的重要性，然而為何它不能成為其中一個踏入戀愛階段之前的探究層面呢？當然，一段好的愛情必需建立在靈魂上的交流，但一段愛情不止講求性格契合，同時更追求性契合，而無可否認在現實上，雙方身體的配合程度的確是讓戀愛昇華或降溫的其中一個影響因素。現代女性較少仍有男尊女卑的觀念，因此部份女生們對於 Sexond Date 的心態是等價體驗，在第一次吃飯見面時看看對方的性情，第二次則感受雙方能否於性愛過程互相給予及索取滿足感，往後再決定要不要和這個人建立長期關係。

這樣的心態突破了傳統的戀愛型態，也許更有異於每一個人的價值觀，而無論是新型的 Sexond Date、抑或常見的 One night stand 也好，你我作為局外人都不應去批判當時人的人格，甚至由此貶低女性的價值。事情從來沒有對錯的分歧，只有價值觀的差異，在一直進步的社會中，我們的思想觀念也應該隨之容納更多情感關係的可能性。

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