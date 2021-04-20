減肥｜日本節目實測「一句說話」14日輕2磅　5大懶人瘦身法有效？

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-21 09:55

減肥方法如「168斷食法」、「生酮飲食」、「斷醣飲食法」等近年大受歡迎，但總及不上聲稱呼吸都可減磅的「懶人減肥法」，日本節目實驗專門測試各種減肥方法，原來「一句說話」也有效減肥，這句說話是...

【懶人減肥法】節目組邀來瀧川久美子身邊的人每天都跟她說一句話。（《さまぁ～ずの神ギ問》影片截圖）

日本節目實測「一句說話減肥法」：14日減2磅

日本節目《さまぁ～ずの神ギ問》邀來一位減肥遇樽頸的女生。接受測試的瀧川久美子，平日喜愛喝酒，節目組於是安排她的朋友和居酒屋員工共30人，每天都會跟她說同一句說話，結局令人驚訝：沒有具體進行減肥計劃的久美子，竟然在14日減去2磅，究竟這句話是什麼？為什麼有如此神功功效？

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節目中邀來心理學家解釋，指人會有實現預言的傾向，大腦有一種篩選功能，用來挑選那些進入大腦裡的資訊。因此，當有人不斷讚賞久美子的身材，便會令她更加注意自己的身材與飲食，為了不想讓別人覺得對自己的讚美是錯，她會更努力成為別人心中的形象，於是在生活中「無痛」地作出令自己變瘦的選擇，如久美子會自律地做運動，也會減少吃零食、喝啤酒等。

一句說話減肥法是否對人人有效？

不過，心理學家也指出，讚美雖然能提供動力，使人更為積極，但也未必對人人有效。要是光聽讚美，行為上卻沒有作出改變，那麼也不會變瘦。

想慵懶地減肥，還有其他更多方法；綜合日本電視節目，原來早上跪坐1分鐘丶吃飯前青瓜與吃紫薯等，也是懶人減肥法的必看之選，不妨看看。

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