萬綺雯甄子丹曾因戲熱戀　與編劇閃婚相愛21年：時間證明我沒選錯

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-04-25 22:00

【伙記辦大事】有「長腿女神」之稱的萬綺雯演出的《伙記辦大事》正在熱播。「女神」似是不會老，凍齡有術、依然保養得宜。萬綺雯近年減產，生活低調淡然，但當年的她卻愛得轟烈，不但有傳令「宇宙最強」甄子丹當眾下跪求愛，更與《我和殭屍有個約會》編劇陳十三「閃婚」，然而的愛情觀卻簡單得很。

有「長腿女神」之稱的萬綺雯「出山作」《伙記辦大事》近日熱播，凍齡美貌令觀眾大讚。（《伙記辦大事》劇照）

傳「宇宙最強」甄子丹曾向萬綺雯跪地求愛？

今年50歲的萬綺雯，18歲選亞姐入行。當選亞軍後獲亞視力捧，差不多每次演出都是擔任女主角。在萬綺雯的電視劇作品中，當中有兩套劇集不得不提，分別是1995年的《精武門》與大家都必定聽過的《我和殭屍有個約會》。

萬綺雯於《精武門》飾演女主角武田由美，跟飾演男主角陳真的甄子丹因而結緣。（《精武門》劇照）

在《精武門》中，萬綺雯飾演女主角武田由美，跟飾演男主角陳真的甄子丹因而結緣。當時萬綺雯人氣比甄子丹高，而甄子丹當時已有家室，二人的緋聞使他們受到極大壓力，有傳甄子丹還因此而與妻子離婚，孩子撫養權歸母親。據悉離婚後，他們才公開戀情。及後又有傳甄子丹更曾當眾下跪向萬綺雯求婚，不過萬綺雯後來在公開訪問中否認，指對方只是為她獻過一次花。

有傳甄子丹曾當眾下跪向萬綺雯求婚。（《精武門》劇照）

最大的挫折莫過於，以為已經找到了最適合的人，到頭來發現我們倆，根本不適合...... 萬綺雯

不過，雖然萬綺雯與甄子丹曾愛得轟烈，據悉4年後，戀情還是無疾而終。後來，萬綺雯曾分享過對愛情看法，指年輕的時候好幾段戀愛轟轟烈烈，不過一說到談婚論嫁，就怕步上父母後塵而卻步，指自己總以為對方是最好的，發生的是好是壞也是最浪漫的事，現實卻是自己把一切想得太完美，在愛情路上一直碰碰撞撞，幸好直到遇到能讓她安心的陳十三（《我和殭屍有個約會》編劇）。

萬綺雯到與《我和殭屍有個約會》編劇陳十三一拍即合 （陳十三@微博）

萬綺雯與陳十三認識4天決定結婚：世上沒有perfect match

或許，所謂愛情沒有誰比誰更好，只有適合不適合，剛好你的錯填滿他的缺憾，便成天生一對。跟「宇宙最強」4年情無疾而終，但跟編劇陳十三，有指只花了3天便「交換人生」，第4天陳十三求婚，萬綺雯答應，二人更飛去拉斯維加斯閃婚，於2000年結為夫妻，萬綺雯在訪問中談到當初結婚的決定：

我那時選擇了我認為最珍貴的東西，時間證明一切，我沒有選錯。 萬綺雯

萬綺雯相信一生遇到的每個人都在前世有淵源。（陳十三—萬綺雯@微博）

陳十三與萬綺雯是圈中的模範夫婦，平淡的生活中見幸福，二人雖然只差3歲，但陳十三寵愛妻子萬綺雯如女兒，事事以她為先，「出山」或「減產」，他都同樣支持。萬綺雯曾在訪問中提到，相信一生遇到的每個人都在前世有淵源，有的人是來拿債、有的則是在報恩，然而，陳十三這一世是來她身旁，她卻認為是同修。模範夫婦中也有不完美，人的性格不是拼圖，不能湊得沒有縫隙，她說：

長大了以後，我知道這個世界是沒有一模一樣的人，沒有所謂的perfect match。 萬綺雯

萬綺雯認為和老公陳十三前一世應該也是好朋友，這一世一起選擇了這條路，互補不足。他們的理念都是一樣，都想要簡簡單單的生活。

這一路走來，開心還是多過不開心，你說是不是已經有賺？ 萬綺雯

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