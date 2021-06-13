野蠻女友｜對男友太肉緊被嫌棄？　焦慮型女生6大特質煩人又迷人

撰文： 塔羅筆記 最後更新日期： 2021-06-13 11:02

容易「想太多」的女性，通常別人都會覺得很煩人。但其實只要給她足夠的安全感，這樣的敏感與情緒化，就會轉換為另一種無微不至、鉅細靡遺的體貼。這種女友會細緻的照顧你的所有事情，雖然有時候難免會鬧鬧脾氣，但回過頭來檢視她這些可愛的地方，男生們就又不忍心對她生氣了！說實在的，這樣有點情緒化、又溫柔貼心的女孩，才是真正迷人的伴侶喔！

以下就是「焦慮型」女生會讓伴侶著迷的6種特質，她們其實是超迷人的伴侶喔！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 不是控制你，而是全心全意擔心你的安危

有些人可能會覺得要報備很煩，或是要到哪裡、工作了、到家了、睡覺了也要說一聲，是不是有某種控制慾啊？其實這不見得喔！也許你會覺得她們容易想太多、東問西問，好像很不信任你... ...其實，在大多數的時候並不是懷疑你，僅僅只是擔心你會不會沒辦法安全到家而已。她想知道你幾點回家，因為喜歡著你的她，想和你一起入睡。

你可以嘗試訂個時間給她一則訊息、一通簡短的電話，簡單的報備讓她感到安心，並不用感到太有壓力。只要解決對方心中的疑惑，她就會願意百分之百的相信你。

2. 認真聽你訴苦，把你擺在第一位

有些人的個性比較自我或大而化之，不太會仔細傾聽伴侶的訴苦或是抱怨。但她們可怖一樣囉！她們是心思細膩又柔軟的女生，總是把情人擺在最重要的第一位，她們也容易把事情想得太嚴重，因此特別在乎你的每個小情緒。所以當你在展露你的不安時，她會放下一切努力陪伴，全心全意陪伴你、深怕你無法自己熬過這個小低潮。

也可能，在某些時候，你會覺得對方太小題大作，但看著她殷切希望你訴說煩心事的眼神，你可能就會為他們可愛的火熱關懷給感動。

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3. 觀察入微，一個眼神就知道你是喜是悲

「焦慮型女孩」是最體貼的情人，甚至可以達到「一個表情就知道你在想什麼」的境界。你可以不用害怕自己的情緒受到忽略，或是感受遭到辜負；因為她們細膩多情的性格，總是會留心注意並觀察每個小細節，也會對你的每個小表情都十分熟悉。

所以，只要你有一點點異樣，她就能察覺你的心情起伏，更可以充分理解你工作一整天後，有點厭世的疲憊心；也能從你的一個眼神，讀出你心情似乎不太美麗。總而言之，她會把你放在心頭上，細心體會你的每個感受。

4. 你的家人與朋友，她都不會疏忽

對她們來說，「愛」就是要愛你的全部，進而連結到你的家人、朋友，全都在她在乎的範圍內。雖然在某些時候會讓你覺得她太矯枉過正、過分焦慮，比方說可能在你的家長面前不小心講錯一句話，就忽而覺得世界末日來臨；出國還堅持替你的朋友帶一點小禮物，搞得她自己疲憊不堪。這份想要照顧好你身旁的人的心，只是因為她愛你，希望你愛的人也同樣愛自己。珍惜她吧！

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5. 她只要感受到一點愛，就願意為你付出一切

雖然她們樂於付出，但她們其實是很需要愛的，而且對於愛情，她們有一點沒安全感，並且很容易因為一點相處的小細節而傷神難過。但這並不一定需要你花費大把心思把他當作公主一樣呵護，神經不大條的她其實能自己做好很多事，只是期望能感受到愛罷了。只要你真誠展露你的真心，她就會傾注自己的一切為去你設想、想要給你無微不至的呵護照料，只願你在她身邊的時候，是能感受到溫暖且安穩的。

6. 節日與紀念日絕不會忽略你

有些人不太會過節，也許交往久了，你也開始對一些節慶不在乎，但她總會用心準備一點小驚喜，就算你們可能因工作因素而沒有同居，但她也會擔心在情人節沒有被祝福的你會感到孤單，即使有時候，你真的想跟他說聲「不介意」……

但是，她想讓你在每個日子都有獨特的回憶的心，讓你受寵若驚，卻也感到溫馨。也許不一定是很盛大的慶祝或禮物，但可能是加班回家後會在桌上發現你最愛吃的蛋糕上面貼著祝賀的小紙條；或百忙中收到一則貼心的祝福簡訊。這些都是心思細膩的她們獨有的、照料伴侶的方式。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】