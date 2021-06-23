一腳踏兩船｜渣男說「兩個都愛」的4種內心想法　姐妹們別上當了

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「愛情不分先後，只有愛與不愛，不被愛的才是第三者。」這所謂的愛情金句無疑是以第三者的角度出發，愛情的常見三個角色裡，作為正宮當然不會這樣想，因為她們投放了多少感情青春在一段關係，會不計較先後主次嗎？而作為出軌的男人，我們經常聽到這類人說，他們作不了選擇，只因兩個女人他都愛，這種心態究竟是來自什麼底蘊？我們來仔細分析，不要被某些情聖的言詞矇騙了。

今次設定為兩女一男三角關係，因為這類型的關係是女性讀者們比較常見的煩惱，而多人參與的運動項目不在是次討論範圍中。

情場騙子多，總對外宣稱兩個都是「最愛」，但事實又是如何？讓我們一齊來窺探他們心中的4個想法吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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在一夫一妻制已流行了 60 多年的現代社會裡，一個男人不應該、也不可能平均地深愛著兩個女人，如果你身邊有人跟你說有這種「兩個都愛」的想法，可以邀請他穿越去清朝，不要在 2021 年欺騙現代人感情了。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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