職場6種渣男同事：性騷擾、爛口、八卦　女人要懂得自我保護

在職場上，我們身邊加減都會冒出幾個噁心、自以為帥，活在自己世界裡的渣男們。而當我們遇到這些令人想翻白眼的男同事時，妹紙們都怎麼應對？今天來聊聊身邊姐妹們的經驗談，若妹紙有遇到類似情況，加減可以讓參考用用。 文：Aki／滔客

按圖看6種職場上你可能會遇到的「噁心男」▼▼▼

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1. 總愛有意無意的開黃腔，口頭式職場性騷擾

有些男同事很愛用old school的AV劇情掛在嘴邊跟女同事嘴炮，彷彿一天不開黃腔，精蟲會癢得全身受不了。偏偏妳越不愛聽，他越愛講。下次只要他們開口閉口又是AV劇情時，妹紙可以狀似認真的問他：「喂，你要不要現場來個示範教學啊？我順便幫你臉書開直播，加新聞台直播？保證讓你一『炮』而紅！如何？」

情節嚴重者，可以半開玩笑警告他，可以告他性騷擾，要他閉嘴。

2. 把劈腿偷吃當榮譽榜，還四處炫耀說嘴

在他又在炫耀昨天睡了哪個妹時，妳可以語重心長的告訴他：「我真的很擔心你如果有女兒怎麼辦？現在都流行現世報欸！你今天怎麼睡別人的女兒，你女兒以後可能就怎麼被人睡。有空就多燒點香吧！保佑你都生兒子蛤?」

3. 嘴裡有很濃的煙臭味，偏偏跟妳講話又愛靠很近

雖然有些男人的煙嗓實在是性感到會讓妹紙耳朵懷孕，但大部份的男人，並不是的。 對於這種完全不自覺的老煙槍，香口膠或芳香劑根本已經救不了他。所以，妳可以找個機會跟他說，「喂！我覺得，當你的老婆或女朋友應該超幸福的！因為啊，你煙抽那麼重，她應該很快就可以拿著你的遺產養新的小鮮肉Happy去吧！」其實，我們是為他好，勸告他能少抽點煙，真心不騙，日月可鑑。

4. 愛罵髒話當口頭禪，常問候人家父母或祖先

妳可以問他生日幾月幾號，通常對方被這麼一問，都會反問為什麼？妳可以說：「因為我想送你牙膏跟牙刷，看能不能讓你嘴巴別那麼臭。」或問他：「是不是真的想當妳繼父，那麼愛問候妳媽媽，有機會一定把媽媽帶來公司給他認識認識，培養一下感情。」

5. 比女人還八卦，比包租婆還八婆

有些男同事不知道是哪根筋不對，或哪組DNA出錯，舌頭硬是比女人長，比女人還愛八卦。上至老闆有沒有小三，下至大樓警衛有沒有離過婚，他都想知道。如果妳也好此道，那自然是一拍即合。但如果妳很討厭別人碎嘴，不妨告訴他：「我覺得你當我同事實在大材小用，太可惜了。要不要我幫你把履歷投給水果日報，相信你一定可以大展長才！一鳴驚人！」

6. 毛手毛腳，揩油吃豆腐，肢體式職場性騷擾

這沒什麼好說的，直接搬出《性別歧視條例》警告他，再有下次，絕不姑息！情節嚴重的，直接通報公司處理並申訴。一定、必須、絕對，要讓他知道，尊重彼此的身體自主權，是最基本的職場禮儀，切記！

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