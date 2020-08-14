自從「金童玉女」宋慧喬與宋仲基離婚後，兩人的感情動向就一直備受關注，稍有風吹草動就會掀起極大波瀾，早前爆出宋仲基與女律師的戀愛傳聞，再到宋慧喬與玄彬的復合謠言，一波未平一波又起。近日，宋慧喬接受訪問首談離婚後的感情觀，再次引起關注。

38歲宋慧喬離婚後首談感情觀。（kyo1122@IG）

離婚一年宋慧喬鬆口首談感情觀：愛情需要雙方共同努力

近日宋慧喬接受韓國版《ELLE》雜誌訪問，離婚後首度鬆口談論自己的感情觀，她表示每段感情都是獨一無二的，而且每個人的性格不同，因此要著重與另一半的溝通，沒有標準答案。宋慧喬坦言：「要維繫或保存愛情，都需要雙方的共同合作與努力才能達成」，雖然她隻字未提這些感觸有關何段感情，卻讓人不免聯想起她與宋仲基那段僅僅維持1年8個月的短命婚姻，似乎話中有話，暗示兩人之間「溝通不足」或其中一方「努力不夠」才導致離婚，隱約透露兩人婚姻破局的原因。

愛情是人生中複雜的難題 宋慧喬

宋慧喬與宋仲基離婚後首談感情觀，她的回應被網友指暗藏玄機。（kyo1122@IG）

宋慧喬還表示與宋仲基離婚期間，加深了對自己的認識，同時發現了有一班人一直留在她身邊，陪伴她度過艱難困境。現在對她來說，最重要的是親情以及友情，宋慧喬說道：「人生中最難能可貴的事，就是讓人能在一段關係中感到平等、信任且全心全意。」想必女神宋慧喬已經逐漸走出離婚陰霾，慢慢步回正軌，讓一眾引頸以盼的粉絲期待她帶著新作品重回螢幕！

宋慧喬表示目前對她來說友情及親情最重要。（kyo1122@IG）

38歲的宋慧喬依然維持逆齡美貌：（點閱下圖）

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宋慧喬與分手9年前男友玄彬復合？

早前宋慧喬與前度玄彬復合的傳聞鬧得沸沸揚揚，事關早前玄彬造型師上傳了一張一男一女遛狗的背影照，因身高差與宋慧喬和玄彬相符，加上造型師上載後隨即刪除照片，引人遐想，讓不少網友紛紛揣測宋慧喬與玄彬舊情復燃甚至同居。

宋慧喬與玄彬當年因合作拍攝電視劇而擦出愛火。（NAVER）

謠言四起之際宋慧喬終於忍無可忍回應傳聞，其經紀公司批評復合消息沒有回應價值，更出聲指：「中國傳媒亂報道已不是第一天，這段時間以來，中國傳媒一直在展開幻想的翅膀。」公司態度十分強硬，嚴正駁斥不實消息。

回顧宋慧喬與玄彬的感情之路： （點閱下圖）

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雖然「雙宋夫婦」童話式婚姻破裂，讓許多人惋惜不已，但是相處畢竟是一輩子的事情，即使是童話也有需要面對現實的一天。相愛是一種幸運，生活卻需要雙方不斷的磨合與努力，若發現真的不適合，與其勉強在一起令大家痛苦，倒不如灑脫分開再開展新一頁會是更好的選擇。離婚只是人生中的一個歷程，並不代表人生的失敗和全部，從無法相愛的婚姻中走出來，相信宋慧喬用自己的生活完美示範女性如何勇敢追求自己的人生，蛻變及重生邁入新階段！