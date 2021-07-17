戀愛中總是重覆愛上渣男？並非天意弄人　其實與你性格喜好有關

你有好奇過嗎？為何每個新男友都跟前男友「好像」？無論外表或性格……總之，一定有相似的地方。



能吸引你的人，身上總是帶著某一個特點、某一種模式。就算那個特點並不好，你還是會愛上……你曉得嗎？其實一直以來，你的戀愛模式、對象的條件，都與你的「內在性格」有關。看看以下這四類人，如果是你會喜歡的類型，或許可以幫助你從另一個角度去了解自己。

想擁有一段幸福美滿的的戀情，就要提防愛上以下這4類人！都跟你說不會定下來的人，就別一頭熱衝過去了。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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愛上自戀者

【特質】迷人，聰明，外型好看，有魅力。這些特點，使你好像著魔般被他們吸引過去。不過，一旦和他們談戀愛，你就得與他們的要求、批判及自我中心不停地進行角力。自戀者往往有著懾人的吸引力，同時卻很危險。他們上一刻可能顯得很需要你，下一秒卻又與你為了「需要」這個問題而吵架。

米米是個可人兒，外型甜美，身邊不乏追求者，而回顧她過往的每一任男友，都是高大俊俏、充滿魅力的。他們的共同特質就是有點自戀、自大。其他人與他們相處後，可能受不了那自大，即使他們擁有美麗的臉蛋又如何。可是米米卻總是一次又一次被這種自戀和自大吸引著，儘管男友對她都是若即若離，但米米每回都遇上同類的男人。

戀上自戀者，其實代表了你也有自戀傾向。身為一個自戀者，最常被人誤解為你很愛自己。事實剛好相反，你內心是非常討厭自己的。你的自吹自擂，你的完美主義思想，你的傲慢，只是用來遮掩你一直不肯承認、那份不愛自己的感覺。要慢慢地改善自戀的程度，你需要拿出勇氣，花點時間與自己相處，嘗試去愛自己、欣賞自己。

愛上「我無法再愛」的對象

【特質】不熱衷與你見面，永遠有大量藉口搪塞。很快便承認喜歡你，卻有種種原因推說自己不是要長久的戀情，不會跟你確立關係，成為戀人。

在一次朋友聚會上，家進認識了美文。家進對她一見鍾情。有點冰山美人感覺的美文看來不易親近的樣子，但是多聊幾句，她很快變得熱情對話。當晚，他們聊得很高興，還交換了聯絡方式。之後，家進主動傳訊息給她，兩人以訊息互動得還不錯，然而每當家進想邀約，美文都以忙碌為由拒絕。家進表明心跡，想認真發展，美文卻表示不想在情路上再受傷，而不願確立戀情。

愛上這類人，往往是由於你內心深處以為自己不配被愛。可能是過往的一些經歷，比如有一個人在你最需要支持時，不在你身邊，又或者經歷過被虐、被忽視。要改變這個模式，首先，必須面對對你做過以上行為的人，如果可能，問問他為何那樣對待你。要知道，你沒有做錯，你不應該承受那些，那不是你的錯。沒錯，要踏出這一步是很艱難的，但繼續逃避創傷，傷口就永遠不能痊癒。就算未能面對面跟對方溝通，也可以試著把當年對方對你做的事寫下來，並在其中也寫出當時的感受，這個過程亦有助於紓解你多年來的抑鬱。

坦然面對，有助於你去寬恕對方──你不一定要原諒，但是，可以試著寬恕，因為這其實是在寬恕你自己。如此一來，才有機會重新吸引對的人，真正安心地享受被愛的感覺。

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愛上怕做出承諾的人

【特質】他們常常換伴侶，不曾結過婚。他們有許多藉口解釋為何自己沒有遇到對的人，常說自己需要很多時間才能定下來。每次問他們關於將來的事，他們都只會說「總有一天」。

慧欣是一個渴望結婚的女人，但每每她交的男友都像沒有腳的小鳥，只能一直飛翔，停不下來。他們口裡雖說很愛她，卻在談到將來時迴避。而每一次以分手收場，都是因為慧欣催婚，急於問對方有關兩人的未來。周而復始，慧欣覺得愛得很累。

愛上這類怕承諾的人，其實凸顯出你自身的依賴及不安全感。情感上的不安全感，使你對愛情很渴求，非常需要伴侶，希望得到關注。你在前幾段的關係中，往往是突然被分手，你一直未能接受，而對之後的戀情缺乏安全感。所以，如果你想遇到一個肯做出承諾的對象，自己要先成為有安全感的人，增加你對交往對象的信心，才可以吸引到同樣能帶給你安全感的人。

愛上逃避型戀人

【特質】表現愛的方式是「我愛你，但更怕失去你」。逃避型戀人往往對愛情抱有一種負面情緒，以灑脫包裝自己怕失去的想法。而一旦失去，又當起先知表示「我早知道了」，看待愛情更負面和不信任。就是這樣不斷地在人生中拾起一段關係，然後又狠心把它丟棄一旁。

小雪和彼得因為工作認識，兩人由朋友關係開始，慢慢培養了感情。小雪感受到彼得是喜歡她的，但他老是裝出一副無所謂的樣子，對她的態度非常冷靜，不表現出熱情。這令她很困擾，覺得很難猜出對方的心思，然而，自己卻又愈來愈喜歡他，覺得彼得就是一個需要她愛的人。

愛上了逃避型戀人，也代表著你在愛情中往往過度自我保護，害怕一旦投入太多，最終只會受傷。你以為像鴕鳥般逃避就能免受情傷，其實這就如小朋友蒙上眼睛就以為看不到一樣的幼稚。不管你怎樣逃避，愛情、心痛與傷疤，仍舊落在你心裡。你並不是不懂得愛人，只是不了解怎麼去相信，相信對方真心愛你，不會傷害你。

請你試著對另一半說出自己的不安，分享在感情當中出現的疑惑。坦露脆弱，反而有助於卸除過度防衛，好好解決問題。記住一點：感情的基礎在於溝通和信任。你不說，別人是不會知道的。如果真心愛對方，請好好尊重對方有知道真相的權利，用心去愛。

愛上一個人，就像照鏡子，每個人其實是在跟自己戀愛，那是你潛藏的自我期待，或者匱乏的、渴求的……愛與被愛的歷程，也是了解自己的旅程。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：為什麼總是愛上渣男？遠離這四類型對象帶你找到幸福】