Anson Lo生日粉絲遊輪廣告祝賀　暖男性格俘虜人心：我不介意付出

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-07-07 16:59

【Anson Lo生日／Anson Lo／Mirror／盧瀚霆】樂壇生力軍Mirror頻頻掀起城中熱話，有網民在Facebook 設立「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，短短兩日人數突破10萬，Mirror「十二子」人氣可見一斑。成員Anson Lo（盧瀚霆）於今日（7月7日）26歲生日，粉絲們更是租下遊輪、巴士、尖沙咀巨型廣告牌大肆慶祝，場面誇張。 由Mirror成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）夥拍黃德斌、簡慕華等人主演的BL劇《大叔的愛》大受歡迎，其中飾演暖男「阿牧」的Anson Lo（盧瀚霆）更被劇迷封為「理想男友」、「理想老公」。戲裡戲外都是暖男作風的Anson Lo（盧瀚霆），輕而易舉地便擄走粉絲的心，Anson Lo（盧瀚霆）曾接受《01女生》訪問時大談愛情觀，浪漫的他在現實愛情中又會做出哪些貼心舉動呢？

Anson Lo生日｜Anson Lo（盧瀚霆）參加選秀節目《全民造星》後以男子組合Mirror成員出道。（ansonlht@IG）

Anson Lo（盧瀚霆）「教主」生日全城同慶 粉絲重金以遊輪、巴士巨型廣告牌慶生

Anson Lo（盧瀚霆）在大熱BL劇《大叔的愛》憑「阿牧」一角成功入屋，打響名堂，劇集播出期間適逢「教主」Anson Lo生日，粉絲「神徒」們使出渾身解數為他花式慶生，包括豪花10萬租下尖沙咀碼頭巨型廣告位、包下路線1A號巴士車身廣告、更租下成架星夢遊輪變身「Anson Lo遊輪」，還有全港多處燈箱廣告，粉絲應援活動可謂鋪天蓋地，令全城沉浸於粉色喜悅之中。

Anson Lo（盧瀚霆）尖沙咀巨型生日祝賀廣告牌前更是人頭湧湧，就連久未露面的前輩李司棋（70歲）亦化身小粉絲，在Anson Lo巨型廣告牌前影相打卡，人氣勢不可擋。適逢生日之際，Anson Lo亦將推出新歌《不可愛教主》，讓粉絲萬分期待！

Anson Lo生日｜Anson Lo（盧瀚霆）粉絲斥巨資租下遊輪為他慶生。（Dream Cruises@FB）

▼▼▼【按圖看】Anson Lo生日粉絲安排郵輪、巴士慶生 70歲李司棋亦化身小粉絲？▼▼▼

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外貌出眾的Anson Lo（盧瀚霆）皮膚白皙、立體五官如刀刻般俊美，無論歌藝、舞技、演技都十分精湛，展現多才多藝「全能型」一面。

不過，最讓人傾心的要屬Anson Lo一絲不苟又溫暖的個性，他笑起來眼睛如彎月，腼腆笑容讓人如沐春風，Anson Lo總是待人有禮，做事態度認真且有條不紊。與Anson Lo一起合作《大叔的愛》的演員Asha稱：「Anson Lo認真到不得了，他每次演出不是100%而是150%出盡全力。」花姐亦曾稱讚他說：「他是一個很成熟、很有想法、很懂得照顧人的人。」在《大叔的愛》劇中Anson Lo為心愛的「田田」細心打點一切，原來現實生活中Anson Lo也是「默默付出型」的男生？

▼▼▼【Anson Lo（盧瀚霆）獻出男男熒幕初吻 《大叔的愛》演技爆發】▼▼▼

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Anson Lo自認高分男友對女友細心 分手不忍刪除前度回憶

Anson Lo（盧瀚霆）：「我是90分男友」

面對鏡頭或粉絲，Anson Lo總是展現細心又努力的一面，作為戀人，他自認自己同樣是高分男友。「我是願意付出時間的人」Anson Lo（盧瀚霆）曾接受《01女生》訪問時談及愛情，他形容自己「是一個很細心的人，喜歡照顧別人」，對於另一半他也是呵護備至、顧及所需。Anson Lo分享說：

無論我在做什麼，就算我有多忙，可能我累也好，但我一回到家，就一定會陪伴她，或者會找時間聊天，就算是一通電話也好。 Anson Lo（盧瀚霆）

Anson Lo（盧瀚霆）表示自己是一位細心男友。（鄭子峰攝）

是否是「最佳男友」？Anson Lo笑稱給自己打90分，每段感情都盡可能留下快樂的回憶，細心的他是個十足的「暖男」：「我很記得另一半喜歡什麼，例如她閒話說了一句，我會記在心中很久，再在特定日子裡送上驚喜。」談及理想型，Anson Lo直言傾心於可愛類型的女生，最重要的是個性隨和，能理解他的工作，兩情相悅彌足珍貴。

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Anson Lo（盧瀚霆）曾被分手無法放下 費盡氣力只為讓對方回頭？

說起刻骨銘心的感情經歷，Anson Lo回憶在青蔥歲月，與同班女同學曾經的一段青澀的愛情。

懵懵懂懂的青春期，愛情倏然在内心深處開始萌芽，Anson Lo分享曾與同班女同學有過純真愛戀，可惜感情僅維持半年，某一日毫無預警之下突然收到對方的分手短訊，他形容「我完全不知道發生什麼事」。因對這段感情念念不忘，Anson Lo不斷嘗試與對方復合，卻無法成功，後來更以失戀經歷推出歌曲《Burn Out》，憑歌寄意，訴盡分手後的無奈與不捨。

Anson Lo（盧瀚霆）曾被分手難以走出傷痛。（鄭子峰攝）

分手後，不代表要將對方從生命中剔走。 Anson Lo（盧瀚霆）

Anson Lo（盧瀚霆）難以「失戀斷捨離」：我做不到

失戀後，有人選擇將前任的東西全部丟棄或刪去，Anson Lo坦言自己做不到，也不會刻意抹走與前任的回憶，對Anson Lo而言過去的每一段感情都是生命中的一部分，無法否認也無法刪走。他覺得留著前任的東西或繼續與前任做朋友不是一件壞事。或許二十年後再翻開舊物，當年的回憶湧上心頭，會感謝對方曾經出現在自己的生命與回憶裡……

無法用情侶的身份繼續走下去，還可以做朋友！ Anson Lo（盧瀚霆）

Anson Lo（盧瀚霆）分手後仍然留下與前任回憶。（鄭子峰攝）

Anson Lo（盧瀚霆）分手療傷法：吃大餐睡覺克服失戀

Anson Lo大方分享自己分手後的處理方法，坦言自己屬於冷靜派，不喜歡大吵大鬧或起衝突，他表明自己很少無緣無故提出分手，還笑言自己是「被分手」比較多。即使依然深愛對方，但因性格無法磨合，最終只能選擇分開，無法攜手以情侶身份繼續走下去。

說到分手後做的第一件事，Anson Lo笑言會選擇好好睡上一覺，再吃上一頓豐富的中餐，他説道：「睡眠與美食就是最好的良藥」。因為自己喜歡美食，加上又很喜歡吃白飯，因此能吃到一頓美味的中餐，對他來説已經十分滿足，還能幫助療癒情傷。

▼▼▼【按圖看】Anson Lo（盧瀚霆）更多愛情觀分享▼▼▼

Anson Lo（盧瀚霆）表示分手不一定是終結 努力過才真正放手

一些人會將離別無限放大，分手就像世界末日、天崩地裂，在感情中變得愈來愈不堪一擊。面對「分手」這殘酷課題，Anson Lo顯得頗為豁達，他緩緩説道：「很多時候分手後感情是可以挽回的，只要雙方願意改變。」如果自己主動爭取最後一次改變的機會，而兩個人都願意為一段關係去努力的話，感情也許會有一線轉機，再回到當初的快樂與美好。

不過，若然結局已定、米已成炊，Anson Lo表示自己即使傷心也會堅强面對，坦然放手，從不會死纏爛打。他同時奉勸一些走不出分手陰霾的人對逝去的感情不要過分留戀，不放手不但傷害對方，對自己也是一種折磨。

Anson Lo（盧瀚霆）面對愛情或事業都認真對待。（鄭子峰攝）

無論待人處事，還是談戀愛，Anson Lo總是認真對待，展現真摯一面，出道後的種種經歷與磨難，也讓他成長了許多，為人更為沉著穩重，相信Anson Lo的暖男特質會吸引更多人，受到更多喜愛，期待他繼續在舞台上發光發熱。

面對自己的粉絲、觀眾，我希望能樹立一個很好的榜樣，利用正能量去影響別人。 Anson Lo（盧瀚霆）

Anson Lo（盧瀚霆）待人真誠有禮獲盛讚。（ansonlht@IG）

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