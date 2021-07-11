性愛教室｜女生高潮會潮吹？體毛多性慾強？專家破解8大性愛迷思

撰文：劉思婷
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性愛迷思｜體毛愈多代表性慾旺盛？女生高潮一定會潮吹？不戴套造愛更易高潮？坊間不少性愛迷思，究竟是否可信抑或迷信？性愛迷思有機會影響雙方對性事投入度，甚至造成心理負擔，令性趣大打折扣，由台灣兩性專家許藍方一一解答。
性愛時間多長才算理想？女生高潮一定會潮吹？（《戀之月》劇照）
性愛8大迷思
性愛時間多長才算理想？女生高潮一定會潮吹？台灣兩性專家許藍方表示，許多人受AV影響，誤以為性愛視時間愈長愈能展現男生的性能力，又或以為女生高潮一定會潮吹、私處顏色會受行為影響等。這些性愛迷思不但會影響雙方投入度，還會造成心理負擔。
▼▼▼【按圖看】專家解答8大性愛迷思：禿頭會影響性能力？ 不戴套造愛易高潮？▼▼▼
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女性的高潮往往比男性来的慢些，有性治療師指出，有些女性僅靠陰道性交難以達到高潮，提出可助女性達至高潮的「最佳體位」，以及哪些方法能讓女性更快達到高潮？
▼▼▼【同場加映：性治療師詳細解析：女性更易到達高潮的「5個最佳體位」】▼▼▼
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許多人認為男生在床上處於「主導地位」，往往忽略了女方的感受。還有不少人喜歡仿傚AV情節，幻想每次性愛都與劇情般激烈，一不小心弄痛女生，便破壞了床上氣氛。以為是愛的表現，反而弄巧成拙，女生床上最討厭男生做這10種行為！
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