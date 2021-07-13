34歲高海寧自認難追　愛情寧缺勿濫享受單身：無腦多帥氣我也不要

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-07-13 08:00

【《單對單》／高海寧】34歲高海寧以傲人身材及豔麗外表被封為「女神」，被異性圍繞的高海寧日前作客訪談節目《單對單》卻透露自己對愛情謹慎，很難追求，因此感情一直處於空窗期。重視家庭的高海寧計劃將來生小朋友，甚至不排除會不結婚獨自生子？

34歲高海寧一直處於單身狀態。（sammkoling@IG）

「女神」高海寧感情寧缺毋濫：我很難追求的

高海寧日前作客訪談節目《單對單》罕有透露自己的感情觀，主持人黎芷珊表示高海寧外表出眾、身材姣好，勢必「招蜂引蝶」，追求者不在少數。然而一旁的高海寧卻頻頻搖頭淡定地說：「我對感情很謹慎、很理智」，她不重視物質，例如送花、接送等她都不在乎，不是輕易被打動的類型。

高海寧透露自己戀情經驗少，歷任男友一個手就能數完，而且是5個以內。對於愛情高海寧寧缺毋濫，她自認「我是有些難追求的」，比起物質，她看重的是細節。「我會看他對我以外的人好不好，例如到餐廳對侍應的態度好不好，或者我們發生爭執時他的態度和處理方式。」

高海寧日前作客訪談節目《單對單》罕有透露自己的感情觀。（《單對單》截圖）

沒有腦，你多帥氣，我也不覺得吸引。 高海寧

比起外在條件，高海寧分享自己更注重深度溝通，她最長試過曾與一任伴侶就坐在梳化上一聊天就是8個小時，心靈上的契合與交流是她認為最浪漫、甜蜜的事情。她袒露自己很重視感覺，若遇見真正喜歡的人，自己也會愛得奮不顧身：

其實人生很短，如果你能遇到一個人，能令你衝動地想跟他在一起，可以為他奮不顧身，是很難得的一件事。

▼▼▼【按圖看】高海寧在節目中因為「這個原因」潸然淚下▼▼▼

高海寧前男友疑偷食結束5年情 勇敢走出情傷重新出發

談及戀愛觀，高海寧坦言:「我也後悔為什麼不趁年輕多談些戀愛，當初為什麼要那麼死心塌地呢？」話中似乎含沙射影，影射過去充滿遺憾的愛情。愛得坦然的高海寧，一旦投入便會傾盡所有去愛。事業順風順水的她，感情遭遇卻十分坎坷。

高海寧曾有傳與音樂製作人鄧智偉秘戀5年，雖然兩人從未公開承認過戀情，不過戀情已被外界默認，當時更有指二人已經到了談婚論嫁的地步。然而好景不常，有報道稱緋聞男友鄧智偉竟然捲入桃色糾紛，更表示自己與高海寧拍拖是利用緋聞製造新聞話題，幫助事業發展。 有指當初高海寧不顧公司及家人反對，不顧一切與男方在一起，卻白白浪費幾年青春癡心錯付「無情郎」。恢復單身後的高海寧寄情工作慢慢走出情傷，化悲憤為前進的力量。

高海寧的前任男友鄧智偉被爆偷食，兩人拍拖5年最後感情不疾而終。（sammkoling@IG）

高海寧不排斥未婚生子 享受單身找回初心

重視家庭的高海寧直言自己很喜歡小朋友，將來也打算生小朋友，談及組建家庭，高海寧笑言年輕的時候會幻想自己結婚生子，甚至有一系列計劃——22歲結婚；25歲生孩子；一直到30歲生3個孩子。不過，隨著年齡漸長她反而更珍惜當下，心態變得更為坦然：「現在已經不再有計劃，沒有計劃就是最好的計劃。」

對於生育，高海寧坦率表示自己會生，甚至認為即使沒有伴侶也可能會生育，她稱：「我覺得我會生，我甚至覺得生小朋友這件事可以自己一個人完成。」話語中透露自己似乎不排斥未婚生子，當上單親媽媽。

高海寧透認為生育可以自己一個人完成，不需要伴侶。（《單對單》截圖）

人生不一定非要有愛情 高海寧：單身沒什麼大不了

單身只是眼前的狀態，沒什麼大不了。 高海寧

邁入30歲的高海寧，多了一份成熟與穩重。單身的她享受獨處的機會，找回初心：「身邊有伴侶的時候，會將很多時間、焦點放在他身上，需要遷就對方。現在自己一個人，反而可以聆聽自己內心的聲音，集中在自己身上。例如『我今天想做些什麼？』、『我正追求什麼？』、『有什麼是我想要的？』這些問題是我過去從來都不會問自己的。」

高海寧享受單身獨處生活，能聆聽自己內心聲音，更自愛。（sammkoling@IG）

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要自愛，不然成為不了好的愛人。 高海寧

即使單身，生活也不能將就，高海寧用自己不疾不徐的步伐享受著單身人生。愛情無法勉強，亦不可將就，即使一個人，內心也可以活得很富足。未遇到理想對象之前，寧願獨自一個好好生活，成為更好的自己，遇見更好的愛情。

能讓一個女孩著迷的，從來不是金錢和顏值，而是用心和專一。 高海寧

高海寧對愛情謹慎又理智，不會輕易投入一段感情。（sammkoling@IG）

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