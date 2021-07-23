性愛教室｜調查指1/4女性從不自慰　4招自慰入門技巧助造愛有高潮

高潮可經刺激陰蒂或陰道性交達到，但未必次次可達有高潮； 若造愛過程中難以達到高潮，自慰是另一個途徑，而經過自慰練習，更有機會在造愛過程中更易達到高潮。坊間指自慰會降低敏感度，性治療師另有說法。



【自慰】使用性玩具或自慰次數多，會影響身體敏感度嗎？（《戀之運》劇照）

調查指：香港逾四分一女性從不自慰？ 性愛治療師：高潮要練習 性玩具不降敏感度

自慰可解決性需要，說到自慰，總予人是男性較女性「熱衷」。性用品品牌Womanizer 近日公布一項調查，指訪問了約1.5萬名來自17個國家的男女，整體女性自慰次數增加，2020年的男女自慰次數差距減少，由去年的68%下降到62%；而在香港，女生每年自慰次數41次，男性則94次，當中有逾四分一的香港女性表示從不自慰。

【自慰】女生多自慰，造愛時更易達高潮？（《我們不能是朋友》劇照）

女性對自慰態度不一，也對自慰有不同迷思，坊間亦有說法，指經常自慰會影響身體敏感度，造愛時更難達到高潮。

不過，外國媒體《Glamour》引述性治療師指出，女生在特地情況下不能達到性高潮，例如自慰有高潮，但與伴侶造愛卻不能，背後另有原因，包括對伴侶不滿，又或本身沒有跟伴侶坦白自己的性需求，也有可能因缺乏高潮「練習」。

她指出，自慰可更了解自己的身體、敏感帶，有自慰習慣，可對自己身體的感覺更熟悉，便能更放鬆 ，也更容易知道達到高潮的方法。

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新手自慰DIY教學：手指打圈摩擦 花灑、震動工具是好幫手？

對於從未自慰的新手，大可參考健康網站《healthline》健康，不必太急進於插進陰道，也毋須一開始便要用性玩具，反而可先試手指，以打圈摩擦方式，輕柔愛陰蒂、陰道口或任何一個身體部位，發掘自己的敏感帶。

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