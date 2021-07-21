剪壞瀏海髮型6步急救　先分界再吹髮　改造變韓式女神捲髮免尷尬

【瀏海急救】瀏海剪壞了，特別是過短、過薄時，應該待頭髮留長，還是再自行修剪？有韓國Youtuber就分享，只要6個簡單步驟就可急救剪壞了的瀏海。



【瀏海急救】韓國Youtuber Anda近日在在她的頻道上分享「瀏海急救」的簡單步驟。（anda.channel＠IG）

6步在家急救「剪壞瀏海」：瀏海藏在兩旁頭髮中「遮醜」 最後一步最重要

不論在家或是到髮型屋，也會有修剪後髮型不合心意的時候，特別是瀏海。韓國人氣Youtuber Anda近日在在她的頻道上分享「瀏海急救」的簡單步驟，不着痕跡地把剪壞了的瀏海變成造型的一部分，方法是把頭髮分界，以風筒及直髮夾把瀏海收在長髮中，不用10分鐘，便能打造韓式浪漫長捲髮的「女神髮型」。

瀏海急救可先把頭髮「6：4」分界，再以風筒整理頭髮。（anda影片截圖）

根據韓國Youtuber Anda分享，只需4種工具急救剪壞了的瀏海，包括風筒、梳子、直髮夾與定型膠。首先把瀏海分界，她建議以「6：4」分界，但也可「5：5」分界；以風筒把一邊的瀏海向下吹，把它貼服在額角，而剩下另一邊的瀏海則向上吹，製造蓬鬆感。

接着，經風筒向下吹的一邊瀏海，可把部份頭髮藏在耳後，加上定型膠或是以髮夾協助固定位置；另外在額前留下一小撮瀏海，以直髮夾夾成自然孤度；另一邊也同樣把瀏海夾成自然孤度。Anda指，這時剪壞了的瀏海經整理後已悄悄藏入長髮中。她也提醒，最後一步最重要，就是塗上定型髮膠，而比起定型噴霧，她更喜歡用這種配以小刷子的定型膠，特別適用在瀏海，容易控制份量，效果也更自然，用以上簡單的6步便可輕鬆過渡剪壞瀏海的尷尬期。

▼▼▼【點擊看】6步在家急救剪壞瀏海 最後一步最重要？▼▼▼

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剪壞了的瀏海經整理後已悄悄藏入長髮中，經改造變成韓式女神捲髮。（anda影片截圖）

日本髮型師「骨格瀏海診斷」：圓大臉、長臉配甚麼瀏海？

日本髮型師Eisho Takahashi 於IG分享「骨格瀏海診斷」，分析了5種臉型最理想的瀏海配搭，即使不是理想的鵝蛋臉，懂得選擇合適的瀏海，也可以將臉型的缺點修飾起來。

例如圓潤、微胖臉型，可將兩旁頭髮留長以遮掩部份臉部面積，但有時遮掩太多，或會有種看起來不整潔名憔悴感覺，反而應剪成修長斜瀏海，便有放大眼睛效果；此外，把眼尾上方的頭髮捲成微彎，也可營造小臉效果。

▼▼▼【點擊看】髮型可以修飾臉型，不過「收藏」臉型缺點，不一定要遮遮掩掩，以不同瀏海與髮尾內彎等修飾、襯托，減齡又可令臉型更好看。日本髮型師「骨格瀏海診斷」示範：圓大臉、長臉應配襯甚麼瀏海？▼▼▼

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同場加映：▼▼▼瀏海不容易打理，台灣Youtuber與韓國髮型師都不約而同地提到，原來一件常常會用到的物件，是整理瀏海的好幫手，MUJI有售而價錢只$15，利用這小工具，簡單4 個步驟便可解決瀏海開岔、塌下來等常見難題。無印$15「美容好物」令瀏海蓬鬆不開岔 髮型師公開4步驟｜如何以一件MUJI「美容好物」令瀏海蓬鬆不開岔？▼▼▼

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▼▼▼2021年流行甚麼髮型？瀏海是髮型的精髓，絕不能馬虎隨便，選擇合適瀏海，減齡又具「小臉」效果！瀏海造型變化多，如韓系的「空氣瀏海」，宋慧喬帶起的「八字瀏海」也似是永遠時興，2021的大熱髮型與瀏海又是怎樣？跟着日本髮型師也可以自己動手剪。如何達到減齡效果？怎樣避「手震」？點擊看髮型師教授，可在家也能剪出完美瀏海▼▼▼

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▼▼▼想改善髮質，不必到髮型屋，只要跟隨日本頭髮保健專家的洗頭方法，與選用合適的髮膜，在家也可輕鬆「焗油」，三千煩惱絲便不再是你的煩惱！明明做了頭髮保養，髮質為何卻依舊沒有改善？點擊看日本專家列5大洗髮NG行為：以毛巾包裹原來不行？▼▼▼

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▼▼▼洗髮是日常事，不過正確的洗髮方法，卻未必人人知曉。日本TBS電視台的《名医のTHE太鼓判》，就邀來頭髮保健專家濱中聰子博士，示範了正確的洗髮方法。原來很多洗髮習慣，都在慢慢傷害我們的頭髮，只要跟隨濱中博士，就可大大減少掉髮的情況？10款UrCosme髮膜推介｜髮膜也不是愈貴愈滋潤，百元以下也有好物？|點擊看台灣UrCosme10大髮膜推薦與用家評語▼▼▼