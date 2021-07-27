東京奧運｜霍啟剛郭晶晶小別三星期　貼地豪門自嘲司機甜蜜放閃

【郭晶晶｜東京奧運】中國跳水夢之隊於周末（25日）在女子雙人3米彈板項目中，由施廷懋和王涵的組合出戰，贏得一面金牌。一代跳水皇后郭晶晶亦有參與今次東京奧運，不過不再以運動員身份，擔任國際泳聯跳水技術委員會委員。相隔9年，郭晶晶再臨奧運跳水池，見證今屆奧運跳水金牌誕生，卻也令丈夫霍啟剛十分擔心，旅程前為了太太東奔西走置防疫用品，管接管送自嘲司機阿霍。



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霍啟剛郭晶晶結婚9年 小別依然不捨擔心：我甘願做司機阿霍

今年39歳的郭晶晶，於2012年嫁給名聲顯赫的豪門霍啟剛。奧運冠軍拼豪門，二人愛得十分「貼地」，事事親力親為，更顯甜蜜。是次郭晶晶到東京擔任奧運技術委員會委員，與霍啟剛小別，郭晶晶在微博寫道，指霍啟剛無法一同前往，可是這兩天比她還緊張，準備了一整箱洗手液，更為了她東奔西走準備防疫消毒用品。而霍啟剛也駕車送太太到機場，指雖然擔心與不捨，但也支持太太，更自嘲是司機阿霍。

放心啦，我會照顧好三個小朋友，掛住我哋就video call啦！祝工作順利，亦都要將我哋對國家隊同埋港隊嘅支持帶過去啊！ 霍啟剛

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霍啟剛從電視上看到郭晶晶開始動心 一見鍾情從合照展開緣份

霍英東家族在香港名聲顯赫的豪門，當年「跳水皇后」郭晶晶嫁給霍啟剛的新聞更是轟動一時。對於當年有指郭晶晶攀龍附鳳，她卻回應了一句：「他是富豪，我還是奧運冠軍呢！」被網友大讚高情商。由於爺爺霍英東年輕時就很熱愛體育，特別是游泳，霍啟剛自小就愛上了游泳，當他從電視上看到郭晶晶，便已一見鍾情。

【郭晶晶｜東京奧運】霍啟剛和郭晶晶是豪門界的恩愛夫妻，兩人相愛多年依舊甜蜜。(Getty)

霍啟剛和郭晶晶的第一次相遇，是在郭晶晶奪得了雅典奧運跳水冠軍後的訪港交流匯演。整天的活動中有無數的人和郭晶晶合照留念，有指當天霍啟剛一共找了她兩次合照，第二次合照時晶晶問他：「你剛剛不是拍了嗎？」霍啟剛害羞卻微笑著回答：「剛剛是大合照，我拿不到照片。」由這次合照事件開始，這個戴著眼鏡，外表斯文又紳士的霍啟剛，便在郭晶晶的心裡留下印象。後來在不同公開活動場合，二人碰面聊天相處的時間多了，關係也是慢慢愈走愈近。

【郭晶晶｜東京奧運】霍啟剛和郭晶晶在2004年的訪港交流匯演第一次見面後展開了緣份。(Getty)

霍啟剛每次跳水比賽都在場 打氣做最忠實粉絲

有指霍啟剛為了追求郭晶晶，每天都會發信息給她，也會頻繁地內地香港兩地走，只為了有更多時間見面，郭晶晶每次比賽時霍啟剛都幾乎總會在現場打氣，做郭晶晶最忠實的粉絲。郭晶晶曾有一段時間曾經跌入了低潮，霍啟剛在她身邊給予支持和鼓勵，讓她重新振作回到賽場上繼續發光發亮。郭晶晶說過自己是慢熱又內向的人，但霍啟剛的貼心和真情實意卻打動了她，最後兩人終於走在一起，在戀情曝光之時一度成為全城佳話。

【郭晶晶｜東京奧運】霍啟剛當年為了見郭晶晶經常要內地香港兩邊飛，而且經常陪伴晶晶到不同國家比賽，化身頭號小粉絲。(《極速前進》劇照)

他給我的是精神上的支持，他對我的支持不會因為我的成績好壞，狀態起伏而受影響，所以我很感激他。 郭晶晶

霍啟剛郭晶晶沒有豪門架子 樂於過樸實平民生活

霍啟剛和郭晶晶從2004年開始戀愛，分隔異地讓兩人更加珍惜和愛護這段感情。當郭晶晶退役後，二人就宣佈結婚，結束了8年的愛情長跑，在2012年11月11日成婚，寓意「一生一世」。世界奧運冠軍成為了豪門媳婦，大家都很羨慕郭晶晶能飛上枝頭變鳳凰，過上讓人夢寐以求的豪門生活。可是婚後的郭晶晶卻絲毫沒有豪門少奶奶作風，依然低調又樸素。

【郭晶晶｜東京奧運】霍啟剛和郭晶晶偶而也會丟下子女過二人世界，最近更在IG放閃拍拖睇戲。(fok_kenneth@IG)

霍啟剛不只一次在IG上與郭晶晶放閃，二人不時打扮樸素去拍拖看電影，照片上寫下#二人世界 #HAPPYSUNDAY #UNIQLO#SHOPPING，未知是否就是當日在平民品牌UNIQLO買下了不少戰利品？兩夫妻戴上口罩自拍，照片中的他們雖然只露出了眼睛，但也可見郭晶晶笑得開懷，十足蜜運中的小情侶一樣。

霍啟剛和郭晶晶經常被拍到一起逛超市和街市，親手買日用品回家。運動員出身的郭晶晶不怕吃苦、是個勤儉節約的人，平常她並不會打扮得花枝招展，身上穿的也是平價品牌的衣服，手上拿的手袋也僅值幾百元。即使嫁入豪門，郭晶晶也沒有因此變得嬌貴，追求雍容華貴的生活，凡事親力親為。從霍啟剛經常在網上分享「老公視角」的照片中，可見二人日子過得幸福快樂。

很多人都誤會她會活得像少奶奶，可是她絕對不是，也不甘心做少奶奶。或許因為當過運動員十分辛苦，她已經習慣了凡事親力親為，不會使喚司機及傭人，親自接兒子上下課。 霍啟剛

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