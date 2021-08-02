東京奧運｜5大金牌男神是超級暖男　戴利愛編織「麟洋配」兄弟情

東京奧運｜男選手施展渾身解數爭奪獎牌，場內盡顯霸氣，比賽場外卻被捕捉到溫柔窩心一面；男子雙人10米高台跳水奪金戴利，被拍到場邊織冷 ，可愛萌爆；樣貌實力兼備的超級暖男豈止他一人，多位金牌男選手都是超級暖男。



戴利 - 男子雙人10米高台跳水



戴利 （Tom Daley）與隊友馬特李爾（Matty Lee）獲得雙人跳水10米高台金牌，27歲的「跳水王子」終一圓金牌夢，他日前在場邊一邊觀戰，一邊識冷衫，神情專注，成為場外焦點。

原來喜愛編織的他，賽後已發隨即自製毛冷「獎牌套」，保存新鮮熱辣的京奧金牌，手冷袋一面是英國國旗，另一面則是日本國旗，手工精緻； 至於觀賽時編織的，則是送給愛犬。

Tom Daley為金牌自製獎牌套。（IG@madewithlovebytomdaley）

編織冷衫義賣助腦癌病人

戴利向傳媒稱，編織是為了減壓及保持頭腦清醒，平日除了會織冷衫給其丈夫及兒子。由於父親因腦癌逝世，他一直與幫助腦癌患者的慈善團體合作，義賣自己編織的冷衫，為他們出一分力。

+ 1

水谷隼 - 乒乓球混雙金牌



混雙組合水谷隼及伊藤美誠為日本奪得第一面乒乓球金牌，因而名聲大噪，而他作為「暖心大哥哥」的一面，更加令不少球迷稱讚。這對乒乓球雙打拍擋，年齡相差12歲卻默契十足，兩人同樣在靜岡縣出身，自小便一起練習，私底下感情如親兄妹。

暖男哥哥守護小妹妹

32歲的水谷隼數年前患上眼疾，雙眼畏光，無法看清乒乓球動向，戴上特製眼鏡才能比賽，狀態一直下滑的他早已萌生退役念頭，但最終他決定延後，是為了「守護」伊藤美誠這個小妹妹。

水谷隼患上眼疾，原本已打算退役。（Getty）

水谷隼前後已參加了3屆奧運，並在2016年里約奧運中獲得男單銅牌，應該可為職業生涯畫下輝煌句號。今屆東京奧運增設乒乓球混雙項目，日本隊要求水谷隼押後退役計劃，他答應留下，但唯一條件是搭檔上陣的人，必須是伊藤美誠，因為他深信對方有實力奪金，並希望可以「守護好妹妹，一起並肩作戰」，暖心「大哥哥」總算完成了心願。

王齊麟、李洋 - 混雙羽毛球金牌



中華台北男子混雙羽毛球代表王齊麟及李洋擊敗中國隊贏得金牌，二人勝出後對望兼擁抱，宛如「奧運版大叔的愛」，更被稱為羽毛球界的「夫妻檔」，球迷更將兩人湊成「CP」，笑指「是真愛」。

「麟洋配」甜蜜放閃 送拍檔比賽球衣

不過，李洋在Instagram笑言自己已有女友，讓不少人「心碎」。不過，兩人的親密互動，仍可看出暖暖的兄弟情。

在2019年美國羽球公開賽冠軍戰時，「麟洋」組合對戰南韓組合，王齊麟突然拉傷，最後兩人決定棄權，李洋在社交平台上說：「你很痛時，我就做好棄賽準備」。 王齊麟對拍檔溫柔滿滿，他會送李洋比賽時的球衣及最愛穿的球鞋，教練也大讚王齊麟私下是暖男，沒有訓練的時候，也會探望羽毛球隊的師弟妹，並會傳授心得。

汪順 - 男子200米混合泳金牌



曾參加3屆奧運的27歲「老將」汪順，在京奧的200米混合泳項目歷史性奪金，成為孫楊之後第二個奪得金牌的中國男泳手。

汪順與孫楊大相徑庭，他於比賽摘金後，在池邊碰到匈牙利傳奇泳手施治（Laszlo Cseh），隨即鞠躬向這位即將退役的前輩致敬。

施治生涯巔峰時正遇上無敵的菲比斯，一直活在「水神」的陰影之下，2021年的東京奧運，施治終於擺脫到菲比斯了，但他已經35歲，不復當年之勇，施治僅以第8名的成績晉身200米混合泳決賽。而汪順奪金後，不忘向前輩予以敬意的舉動，獲得場內場外稱讚。

贏金牌後向前輩鞠躬致敬

2019年世錦賽曾經有這樣一幕：獲得銅牌的英國選手史葛（Duncan Scott），拒絕與金牌得主孫楊合照，在頒獎禮後，孫楊稱史葛是「失敗者」；今屆京奧 ，史葛在男子200米混合泳只得銀牌，但他對於奪得金牌的汪順，與之前孫楊截然不同，他主動祝賀汪順並擊掌，可見運動員不只比併實力，也是展示更重要的體育精神。

+ 2

同場加映： 日本東京奧運7月23日開幕，運動員力爭佳績，當中不乏要顏值有顏值、要實力有實力的運動選手，在場內場外也非常吸晴。

▼▼▼按圖毛：韓國選手樣貌超似金秀賢？點擊看東京奧運多位男神級選手，而他們今屆表現又如何呢？▼▼▼

+ 8

▼▼▼【同場加映】奧運場上強悍女將也有甜美一面？日本空手道女將世界第一，運動場外的她，氣場截然不同，點擊看東京奧運女運動員，在運動場外的日常模樣▼▼▼

+ 32

▼▼▼【同場加映】現任中國女排成員張常寧美艷動人，球技精湛，引起不少關注，點擊看她私底下甜美的一面▼▼▼