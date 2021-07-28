東京奧運｜中國女排那些年6大名將今何在　惠若琪孫玥成幸福人妻

東京奧運｜中國女排在分組賽事又一次落敗，先輸土耳其，再負美國，陷出局邊緣。中國女排向來被予以格外厚望，贏波掌聲多，輸波又會被罵更多，多年來經歷跌宕，曾經雄霸球場，也面對過青黃不接；經歷多次年代換血，不變的，是大家對中國女排的回憶，那些年的拼搏精神，還有那些年球迷「拍爛手掌」、大聲呼喊過的名字，你還記得嗎？



中國女排在東京奧運表現失準，連失兩場。

中國女排在東京奧運分組賽一再落敗，餘下賽事會否可大逆轉？一眾球迷不免想起中國女排那些年經歷高高低低的歲月：擊退「東洋魔女」後，80年代初達成「五連冠」走上頂峰，90年代下滑， 青黃不接，在雅典奧運讓世界目睹中國女排締造奇蹟逆轉，以後來居上反勝，重奪失落20年的奧運金牌； 然後又如轉輪盤，從高處下滑，多年來起起跌跌。

中國女排經歷多次年代換血，不變的，是大家對中國女排的回憶，那些年的拼搏精神，還有那些年球迷「拍爛手掌」、大聲呼喊過的名字，你還記得嗎？

1.惠若琪



惠若琪在2007年被教練陳忠和選中加入排球國家隊，經歷訓練後逐漸成為主力。郎平執教後，惠若琪成為中國女排隊長。2015年出征世界盃前夕，惠若琪覺得心臟不適，檢查後診斷為室性心動過速（陣發性心動過速）。

惠若琪為了繼續運動員生涯，接受過2次心臟手術，第一次心臟手術時險些喪命，用電擊才救回；2016年，惠若琪接受第二次心臟手術，當時正值里約奧運，郎平勸她退賽休養，但她不想錯過奧運，手術後休養個多月便出發參加奧運。在里約奧運對戰塞爾維亞的決賽上，她在第四局發球取得關鍵一分，助中國女排成功奪金。

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惠若琪2018年宣布退役，之後與藥劑學專家男友結婚，成為幸福人妻。丈夫為照顧她，亦特意研讀心臟醫學書，了解各種心臟方面的醫療保健知識，現時30歲的惠若琪懷孕中，準備成為人母。

2.王一梅



王一梅2005年加入中國女排，獲得「重炮手」及「郎平第二」的稱號，以大力扣殺着稱，一直是隊內的主力得分球員。她先後經歷2008年的北京奧運及2012年的倫敦奧運，一直被視為中國女排再次在奧運「奪金」的希望。北京奧運中國女排獲得銅牌，2012年八強止步，輸給日本隊。

王一梅失落至極，2013年退出國家隊，許多人說王一梅「生不逢時」，因為郎平在2013年才開始執教中國女排，有人認為王一梅在郎平教導下應可有更大發揮。不過，王一梅雖退出國家隊，但現時仍活躍於各大聯賽，排球場上仍可見到她的身影。

3.趙蕊蕊



趙蕊蕊生於女排的「黃金年代」，1999年加入國家隊成為副攻手，在2003年的世界盃比賽表現最出眾，與球隊一起勇奪冠軍，並獲得最佳扣球手獎項，因此在球隊中備受重用。

然而，趙蕊蕊亦有「玻璃美人」的暱稱，因她多次受傷，2004年雅典奧運前曾飽受傷患困擾，由於以往功績，教練陳忠和堅持讓她參賽，但她在首場賽事開始5分鐘後便因受傷退場。不過，當年中國女排仍能成功奪金。

趙蕊蕊2010年退役，令人恴想不到，她如今從事科幻小說創作，曾經憑作品《彩羽俠》入圍第四屆全球華語科幻星雲獎「最佳長篇科幻小說」。

4.劉亞男



劉亞男同樣生於「黃金時代」，2001年入選國家隊，作為副攻手的她攻速極快，擅長打「背飛」、「背快」。雖然並不如主攻重槌手搶眼，但她當時在球隊的角色不可或缺，2004年雅典奧運，中國女排在決賽與俄羅斯對壘，連輸兩局，關鍵的第三局，劉亞男頂住巨大壓力，憑「背飛」替球隊爭取不少分數，讓俄羅斯亂了陣腳，助中國女排成功獲得金牌。

劉亞男在2010年退役，嫁給男排球員王海川，兩人是彼此的初戀，愛情長跑終於開花結果。

5.孫玥



孫玥1992年加入國家隊，90年代的中國女排正處於青黃不接的時期，她受訪時曾表示「一年365日只有十數天假期可以回鄉探親，一星期只有半天休息。」當時古巴、美國、俄羅斯排球隊冒起，中國女排實力不及，連番飲恨於世界盃及奧運。

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綽號「小老虎」兼隊長的孫玥表現依然亮眼，作為主攻手的她進攻凶狠果斷，是當時中國女排的「明星」，人氣最高，她帶領球隊出戰賽事，遺憾卻從未獲得大賽的冠軍頭銜。

她在2001年告別國家隊，2007年與男友何國文結婚，為愛移居香港。孫玥來港後重返球場，加入香港女排隊伍KT，現時已是甲一球隊。

6.郎平



愛排球的球迷，都知道郎平的名字，但卻未必看過朗平年輕時打排球的英姿，朗平幾乎是中國女排傳奇的開始。

朗平18歲加入女排國家隊，她受訪時曾形容訓練過程艱苦，每天練習後全身青紫瘀傷「都是特別正常」。郎平加入女排時，缺乏資源，只能「土法煉鋼」式訓練。中國女排當時的大槌手郎平成為靈魂人物，1984年洛杉磯奧運，中國女排奪得冠軍，郎平扣殺的畫面至今仍讓人深刻。

郎平在中國女排的光輝歲月不算長，25歲的她在長年訓練下，一雙膝頭已退化至70歲老人的狀態，無奈退役。郎平退役後自費到美國留學，經歷結婚生子，1995年回中國執教女排，成為國家隊第一位女性教練，但1998年以健康理由辭職。郎平2005年執教美國女排，引起極大爭議，甚至被指「叛國」，其實郎平與首任丈夫白帆離婚後，女兒白浪與爸爸留在美國，郎平為爭取與女兒相處時間，因此接下美國女排教練一職。

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2013年，郎平重新執教中國女排至今，她坦言自己滿身傷，東京奧運後便打算退休。即便如此，她仍是中國排球界的一大傳奇。

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