一生總會遇上幾個渣男！這4個母胎「吸渣」的星座女情路更是坎坷

撰文： 鬧鬧女巫店 最後更新日期： 2021-07-05 20:58

如果在愛情裡，偶爾的被辜負叫有緣無份。那一而再再而三的成為被傷害的那一個，在這個年代，統稱為「吸渣體質」！在這方面，尤其這幾大星座女的深情總容易被利用。

妳是這4個星座女的其中一個嗎？天生的「吸渣體質」讓妳受盡委屈，想知道怎樣擺脫「吸渣」厄運，快點開圖片看看吧▼▼▼

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巨蟹女

巨蟹座的女孩子絕對不會讓你想到英氣十足的巾幗英雄或淘氣假小子，因為她的血液裡流淌著讓人溫暖的母性關懷和包容感。總讓人覺得內斂柔軟。渴望穩定被愛、渴望和愛的人白頭到老。

但凡渣男利用她的柔軟給了一絲甜頭，她真的會掏心掏肺，本就不多的社交就更少了，為的就是沒有保留地為彼此的未來付出。而這時，渣男會用膩了，想要自由、沒準備好進入下一階段等各種藉口傷害到她。

請記住，不是妳的錯。是他不配和妳終老。

雙魚女

對浪漫的忠誠度會讓雙魚女的生活變得美好多彩，但如果是錯的時間錯的人，可能就會被對方當做傷心的利器。

她對於身上有不羈感的霸道主動男主人設，是無法抵抗的。一遇到心中的愛情，就會變得唯愛主義，一味忍受和退讓。

但凡讓渣男看出了妳為他放棄了原則底線，不僅不會被感激，反而會覺得甜言蜜語和浪漫主義是過於好用的蒙蔽招數。

請記住，妳的浪漫不是用來給渣男當理由，而是要被對的人呵護的，感覺不對就放手吧。

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白羊女

白羊座女生大多性子爽朗單純，很多事情上都信奉坦誠相待，如果讓她第一反應是用過多的心眼來防範，她寧願不相處。

所以當她願意和妳在一起，聽見你親口說愛她，白羊女一定會第一時間選擇相信而不是陰謀論地考察對方是不是騙自己。

她的信任和單純卻總會被利用，她的嘴和心是一體的，也自然地以為別人說的就真的是心裡想的，也是直到受傷才明白，原來渣男是說一套做一套。

請記住，不要因為被渣而改變信任，總有人會愛上妳的單純。

處女女

雖然總是在說，處女座對於愛的人會嚴格要求，很多她認為正確的事情都會不厭其煩地碎碎念，但其實她唯一會做的可能就是念叨了，再讓她說出傷害愛人的話她也不會說，她也會給彼此改錯的時間。

所以有時候，可能已經被好友提醒或自己有所發現，對方有點壞，她也願意繼續等待，等待到自己心裡美好的那一天。畢竟在愛的濾鏡下，她也會勸自己人無完人嘛。

請記住，妳的完美不該浪費在明知故犯的人身上。

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