男友小舉動潛藏真實性格　觀察10件生活小事　中7樣代表嫁得過？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-01-20 18:51

「日久見人心」是戀愛關係中常用的一句話，了解一個人除了需要時間，觀察力同樣不可或缺，一個人「偽裝」得再完美，下意識的小動作或習慣卻往往能露出真面目。見盡不同男女的日本兩性專欄作家「TETUYA」日前在日本女性網站「LAURIER PRESS(ローリエプレス)」整理出「好老公」清單，利用10條問題簡單預視他是不是個「嫁得」的好丈夫。

「TETUYA」專門在不同網站撰寫與兩性關係有關的文章。過去從事美容業的他長年與不同女性打交道，由2010年起在Twitter接受戀愛諮詢，並曾在網站「愛カツ電話相談」提供收費的戀愛諮詢，至今已經為超過1500人解決戀愛煩惱，2018年開始更為未婚男女舉辦戀愛研討會及模擬約會等。他提出男人若符合以下10個條件的其中7個，未來便很有可能是位好丈夫。

如何判斷一個男生是不是好丈夫？（《金都》劇照）

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