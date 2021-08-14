結婚前同居是戀愛墳墓？　男友秘密IG追蹤「性感女生」要扮唔知？

婚前應否同居？住在一起，甜蜜又會否一如既往？不少情侶都喜歡在婚前「試居」，試試二人在生活習慣上，是否合得來，就如，廁板放不放下來、相處時間太久、發現男友有秘密帳戶追蹤「性感女生」等等，都可是分手的導火線？



同居以後生活習慣上種種的大小差異，都可以是分手的導火線？（韓劇《無法抗拒的他》劇照）

同居10大忠誠度測試 男友秘密帳戶追蹤「性感女生」？

不少情侶都會在結婚前，先試試同居，看看大家是否合得來。看似理性選擇，丹佛大學卻指出，婚前同居的人，離婚率較高，只因他們在沒作「婚姻承諾」後便搬在一起居住，即使後來「順理成章」地結婚，但除了了在結婚那刻根本沒有認真思考「婚姻承諾」，便比較更會偏向會把重心放在對方的問題上。

有台灣Youtuber劉芒就把「婚前試居」會遇到的問題羅列出來，再分享解決方法。如廁板放不放下來、忘了蓋蓋子，其實都不是甚麼大事，不該執着，也切忌說：「你又⋯⋯」沒人喜歡犯錯，那樣他只會更討厭自己，再更討厭你。她又指，很多人擔心相處時間太長，會令感情變淡，她就指在這方面要小心，不要讓失望累積，不要因相處時間變長，而令相處質素下降，要每天都要花時間一起做事情，如睡前談天，或看看電影等，都有助於維繫二人感情。

戀愛時女生實在不用事事追根究柢，只要無傷大雅，實在可「隻眼開，隻眼閉」，大智若愚，二人也生活得舒服些。（《今生是第一次》劇照）

同居朝夕相對，伴侶再完美，也有不美時，或許會發現他「猥瑣」、懶惰一面，甚至原來他有秘密帳戶，追蹤「性感女生」。劉芒認為，女生實在不用事事追根究柢，只要無傷大雅，實在可「隻眼開，隻眼閉」，大智若愚，二人也生活得舒服些。

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